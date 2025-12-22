الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يستبعد عدداً كبيراً من السفراء

ترامب
22 ديسمبر 2025 08:04

تستدعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما يقرب من 30 دبلوماسيا من مناصبهم كسفراء ومناصب عليا أخرى في السفارات، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل الموقف الدبلوماسي الأميركي في الخارج مع موظفين يعتبرون داعمين بالكامل لأولويات "أميركا أولاً" التي يتبناها ترامب.
وأفاد مسؤولان في وزارة الخارجية، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة تحركات الموظفين الداخلية، بأنه تم إبلاغ رؤساء البعثات في 29 دولة على الأقل الأسبوع الماضي بأن مهامهم ستنتهي في يناير. وقال المسؤولون إن المتأثرين بهذا التعديل لن يفقدوا وظائفهم في السلك الدبلوماسي، لكنهم سيعودون إلى واشنطن لتولي مهام أخرى إذا رغبوا في ذلك.

