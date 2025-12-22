الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تحذّر من احتمال نشوب صدام عسكري مع الناتو

سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي
22 ديسمبر 2025 18:23

حذّر سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، من احتمال نشوب صدام عسكري بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
خلال كلمة ألقاها في جلسة لـ "نادي فالداي الدولي للحوار"، قال ريابكوف إن "مخاطر كبيرة لاحتمال نشوب صدام عسكري بين روسيا والناتو ما تزال قائمة"، مضيفا أنه "حتى مع السياسة الأميركية الأكثر توازنا، التي تظهرها واشنطن تجاه روسيا، ما تزال هناك مخاطر كبيرة لحدوث صدام بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بسبب الإجراءات غير المناسبة للدول الأوروبية"، بحسب ما نقلته عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
وقال ريابكوف إن روسيا تظهر أقصى درجات ضبط النفس، ردا على تحركات الناتو وترسل إشارات تحذيرية إلى خصومها.
وأكد ريابكوف، في الجلسة الحوارية التي حملت عنوان "الاستقرار غير الاستراتيجي: 2025 عام الأمن الدولي"، أن "موسكو مستعدة لتأكيد عدم نيتها مهاجمة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، قانونيا". 

أخبار ذات صلة
مقتل ضابط كبير في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية بانفجار
جامعة روسية تطلق قمراً صناعياً نانوياً إلى الفضاء أواخر ديسمبر
المصدر: د ب أ
سيرغي ريابكوف
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
الحرب
روسيا
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة تحتفي بتخريج 419 طالباً وطالبة
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة تحتفي بتخريج 419 طالباً وطالبة
اليوم 19:01
بترسون تحلق بلقب بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز
الرياضة
بترسون تحلق بلقب بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز
اليوم 19:00
بطولة البحرين للجولف تبدأ العد التنازلي لـ «السباق إلى دبي 2026»
الرياضة
بطولة البحرين للجولف تبدأ العد التنازلي لـ «السباق إلى دبي 2026»
اليوم 18:50
البكري: مستقبل واعد ينتظر رياضات الفيجتال
الرياضة
البكري: مستقبل واعد ينتظر رياضات الفيجتال
اليوم 18:45
أنشطة خارجية
علوم الدار
«الأرصاد»: مناخ الإمارات والأجواء الشتوية يناسبان مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية
اليوم 18:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©