روسيا تحذّر من احتمال نشوب صدام عسكري مع الناتو

حذّر سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، من احتمال نشوب صدام عسكري بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

خلال كلمة ألقاها في جلسة لـ "نادي فالداي الدولي للحوار"، قال ريابكوف إن "مخاطر كبيرة لاحتمال نشوب صدام عسكري بين روسيا والناتو ما تزال قائمة"، مضيفا أنه "حتى مع السياسة الأميركية الأكثر توازنا، التي تظهرها واشنطن تجاه روسيا، ما تزال هناك مخاطر كبيرة لحدوث صدام بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بسبب الإجراءات غير المناسبة للدول الأوروبية"، بحسب ما نقلته عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وقال ريابكوف إن روسيا تظهر أقصى درجات ضبط النفس، ردا على تحركات الناتو وترسل إشارات تحذيرية إلى خصومها.

وأكد ريابكوف، في الجلسة الحوارية التي حملت عنوان "الاستقرار غير الاستراتيجي: 2025 عام الأمن الدولي"، أن "موسكو مستعدة لتأكيد عدم نيتها مهاجمة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، قانونيا".