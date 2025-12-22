الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تركيا تعتقل قياديا من داعش خطط لهجمات في المنطقة وأوروبا

اعتقال قيادي في تنظيم داعش الإرهابي
22 ديسمبر 2025 21:45

أعلنت أجهزة الاستخبارات في أنقرة توقيف شخص تركي بين أفغانستان وباكستان يشتبه بأنه قيادي في تنظيم داعش الإرهابي كان يخطط لاعتداءات في المنطقة وحتى في أوروبا، وفق ما أفادت وكالة الأناضول الرسمية اليوم الاثنين.
وقالت الوكالة إن "م. غورن، أحد القادة المشتبه بهم في تنظيم داعش الإرهابي، أوقف في منطقة أفغانستان-باكستان خلال عملية نفذتها منظمة الاستخبارات الوطنية ونُقل إلى تركيا".
وبحسب الاستخبارات التركية، كان المشتبه به يُعد لـ"هجمات انتحارية تستهدف مدنيين في أفغانستان وباكستان وتركيا وأوروبا".
وأضافت أن معلومات تشير إلى أن الموقوف "وافق على تنفيذ هجمات انتحارية ضد المدنيين، وسهّل نقل مقاتلين" من التنظيم من تركيا إلى منطقة أفغانستان-باكستان.
وبحسب الاستخبارات التركية، فقد "خدم غورن بشكل ناشط في معسكرات تابعة للتنظيم الإرهابي داعش، قبل أن يرتقي إلى منصب قيادي".
وأشارت الوكالة إلى أنه كان يتحرك بالتنسيق مع أوزغور ألتون، المعروف باسم "أبو ياسر التركي"، والذي لعب دورا في نقل عناصر التنظيم من تركيا إلى منطقة أفغانستان-باكستان.
وكان ألتون، الذي وصفته أنقرة بأنه "أرفع مسؤول تركي في تنظيم داعش"، قد أوقف في المنطقة نفسها ونقل إلى تركيا في يونيو الماضي.
وتقول السلطات التركية إنّه أصدر تعليمات بشن هجمات تستهدف قاعات للحفلات الموسيقية تعج بالمدنيين في تركيا وأوروبا.
وفي مارس 2024، تبنّى تنظيم داعش الإرهابي هجوما على قاعة حفلات في العاصمة الروسية موسكو أسفر عن مقتل 140 شخصا.

