الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

زيلينسكي يعلّق على محادثات السلام لإنهاء أزمة أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
22 ديسمبر 2025 22:25

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن المسودات الأولية للمقترحات الأميركية بشأن اتفاق سلام تلبي العديد من مطالب كييف.
وأشار، في الوقت نفسه، إلى أنه من غير المرجح أن يحصل كل طرف على كل ما يريده في محادثات التوصل إلى تسوية.
وأضاف زيلينسكي "بشكل عام، يبدو الوضع قويا إلى حد كبير في هذه المرحلة".
وقال الرئيس الأوكراني، للصحفيين في كييف "هناك بعض الأمور التي ربما لسنا مستعدين لها، وأنا متأكد من أن الروس ليسوا مستعدين لها أيضا".
وأكد أنه تم إدراج "نحو 90%" من مطالب أوكرانيا في مسودات الاتفاقيات.
وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تطالب بأن يراجع الكونغرس الأميركي هذه الوثيقة الثنائية.
وأوضح أن الفريق الأميركي يجري حاليا محادثات مع مبعوثين روس، وأن واشنطن طلبت عدم الكشف عن أي تفاصيل.

المصدر: د ب أ
خطة سلام
الأزمة الأوكرانية
