الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى وجرحى جراء اشتباكات دامية في حلب

اشتباكات دامية في حلب
22 ديسمبر 2025 23:28

قتل ثلاثة أشخاص، اليوم الاثنين، وأصيب آخرون بجروح جراء اشتباكات اندلعت في مدينة حلب في شمال سوريا بين قوات الأمن الداخلي السوري، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، نقلا عن مديرية الصحة في محافظة حلب، عن مقتل "مدنيين" اثنين، و"إصابة 8 بجروح" جراء قصف نسبته لقوات سوريا الديموقراطية على أحياء كبرى مدن شمال سوريا.
ومن جهتها، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية عن مقتل امرأة وإصابة ستة مدنيين بجروح، "نتيجة استهداف أحياء الشيخ مقصود والأشرفية".
وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الداخلية السورية قوات سوريا الديموقراطية، المتمركزة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في المدينة، بمهاجمة "قوات الأمن الداخلي المتمركزة في الحواجز المشتركة... رغم الاتفاقات المبرمة"، مضيفة أن الهجوم أدى إلى "إصابة عنصر من قوات الأمن الداخلي وعنصر من الجيش".
وأفادت مديرية الإعلام التابعة لمحافظة حلب عن إصابة 3 عناصر من الدفاع المدني بجروح إثر هجوم نسبته إلى قوات سوريا الديموقراطية.
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن إصابة اثنين من عناصرها "إثر هجوم نفذته فصائل مرتبطة بوزارة الدفاع على حاجز في دوار الشيحان بحلب". 
ونفت وزارة الدفاع مهاجمة مواقع تابعة لقوات سوريا الديموقراطية، مضيفة أن الأخيرة هاجمت "بشكل مفاجئ نقاط انتشار" قوات الأمن والجيش.

أخبار ذات صلة
كمبوديا.. نزوح مئات الآلاف بسبب المعارك مع تايلاند
آلاف النازحين في كمبوديا وتايلاند جراء الاشتباكات الحدودية
المصدر: وكالات
قوات سوريا الديمقراطية
قوى الأمن الداخلي
اشتباكات
حلب
آخر الأخبار
هدف فوستر الرائع يقود جنوب أفريقيا للفوز على أنجولا
الرياضة
هدف فوستر الرائع يقود جنوب أفريقيا للفوز على أنجولا
اليوم 23:34
اشتباكات دامية في حلب
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى جراء اشتباكات دامية في حلب
اليوم 23:28
جنود من الجيش الفنلندي أثناء تدريبات عسكرية
الأخبار العالمية
فنلندا ترفع السن القصوى لعناصر الاحتياط في الجيش
اليوم 23:14
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يعلّق على محادثات السلام لإنهاء أزمة أوكرانيا
اليوم 22:25
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقره
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية إضافية لأوكرانيا
اليوم 22:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©