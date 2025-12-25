نصري عصفورة يفوز في الانتخابات الرئاسية بهندوراس

أعلنت سلطات الانتخابات في هندوراس فوز المرشح نصري عصفورة في الانتخابات الرئاسية. وجاء ذلك في ختام عملية فرز للأصوات استمرت أسابيع، في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى. وحصل عصفورة، مرشح الحزب الوطني المحافظ، على 27ر40 % من إجمالي الأصوات في الانتخابات التي أجريت يوم 30 نوفمبر الماضي، متقدما بفارق ضئيل على سلفادور نصر الله، الذي ترشح للمرة الرابعة عن الحزب الليبرالي المحافظ، والذي حل ثانيا بنسبة 53ر39% من الأصوات.

وكتب عصفورة في منشور على منصة إكس بعد وقت قصير من إعلان النتائج: "هندوراس: أنا مستعد للحكم... لن أخذلكم". وهنأ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عصفورة، وكتب في منشور على إكس: "شعب هندوراس قال كلمته... (إدارة ترامب) تتطلع إلى العمل مع إدارته لتعزيز الازدهار والأمن في نصف الكرة الغربي". كما قدم عدد من القادة في أميركا اللاتينية التهاني لعصفورة، وفي مقدمتهم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.