السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا تهاجم منشآت نفط وغاز في روسيا

حريق في منطقة كراسنودار جراء قصف
25 ديسمبر 2025 19:36

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنها أطلقت صواريخ "ستورم شادو" وطائرات مسيرات على منشآت نفط وغاز في روسيا، اليوم الخميس.
واستخدمت أوكرانيا سابقا الصواريخ البريطانية الصنع لمهاجمة أهداف روسية.
وقالت الهيئة إن القوات الجوية استخدمت الصواريخ ​لضرب مصفاة وضافت، على تطبيق ‌تلغرام "تم تسجيل انفجارات متعددة ​وأصيب الهدف".
وقالت إن المصفاة ⁠واحدة ‌من أكبر موردي المنتجات النفطية في جنوب روسيا.
وأكد جهاز ⁠الأمن الأوكراني أن طائرات مسيرة محلية ⁠الصنع بعيدة المدى ضربت خزانات المنتجات النفطية في ميناء تيمريوك الروسي بمنطقة كراسنودار ومحطة ​لمعالجة الغاز في أورينبورج جنوب غرب روسيا.
وتقع محطة أورينبورج لمعالجة الغاز، وهي أكبر منشأة من نوعها في العالم، على بعد حوالي 1400 كيلومتر من ​الحدود الأوكرانية.
وقالت السلطات ‍الروسية إن النيران اشتعلت في خزانين لمنتجات النفط في ميناء تيمريوك الجنوبي في منطقة كراسنودار بعد الهجوم بالطائرات ‍المسيرة.
وذكرت السلطات في مقر قيادة ⁠العمليات في كراسنودار، ​على تطبيق "تلغرام"، أن النيران غطت مساحة تبلغ حوالي 2000 ​متر مربع.

أخبار ذات صلة
كندا تتعهد بتقديم مساعدات اقتصادية كبيرة لأوكرانيا
روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني في أوكرانيا
المصدر: وكالات
أوكرانيا
مسيرات
منشأة نفطية
الغاز
روسيا
آخر الأخبار
رئيس الوزراء الكندي كارني يستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
كندا تتعهد بتقديم مساعدات اقتصادية كبيرة لأوكرانيا
اليوم 22:14
جندي أوكراني يتفقد آثار المعارك
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني في أوكرانيا
اليوم 21:59
ماني: كأس أفريقيا لن تكون سهلة
الرياضة
ماني: كأس أفريقيا لن تكون سهلة
اليوم 21:58
جوارديولا يتغزل بموهبة ريان شرقي
الرياضة
جوارديولا يتغزل بموهبة ريان شرقي
اليوم 21:52
الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان
الأخبار العالمية
أفغانستان وطاجيكستان تحققان في اشتباك خلف قتلى
اليوم 21:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©