أوكرانيا تهاجم منشآت نفط وغاز في روسيا

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنها أطلقت صواريخ "ستورم شادو" وطائرات مسيرات على منشآت نفط وغاز في روسيا، اليوم الخميس.

واستخدمت أوكرانيا سابقا الصواريخ البريطانية الصنع لمهاجمة أهداف روسية.

وقالت الهيئة إن القوات الجوية استخدمت الصواريخ ​لضرب مصفاة وضافت، على تطبيق ‌تلغرام "تم تسجيل انفجارات متعددة ​وأصيب الهدف".

وقالت إن المصفاة ⁠واحدة ‌من أكبر موردي المنتجات النفطية في جنوب روسيا.

وأكد جهاز ⁠الأمن الأوكراني أن طائرات مسيرة محلية ⁠الصنع بعيدة المدى ضربت خزانات المنتجات النفطية في ميناء تيمريوك الروسي بمنطقة كراسنودار ومحطة ​لمعالجة الغاز في أورينبورج جنوب غرب روسيا.

وتقع محطة أورينبورج لمعالجة الغاز، وهي أكبر منشأة من نوعها في العالم، على بعد حوالي 1400 كيلومتر من ​الحدود الأوكرانية.

وقالت السلطات ‍الروسية إن النيران اشتعلت في خزانين لمنتجات النفط في ميناء تيمريوك الجنوبي في منطقة كراسنودار بعد الهجوم بالطائرات ‍المسيرة.

وذكرت السلطات في مقر قيادة ⁠العمليات في كراسنودار، ​على تطبيق "تلغرام"، أن النيران غطت مساحة تبلغ حوالي 2000 ​متر مربع.