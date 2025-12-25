روسيا تعلّق على محادثات السلام مع أميركا بشأن أوكرانيا

أعلنت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية ​في روسيا، اليوم ‌الخميس، أن موسكو ترى تقدما ⁠بطيئا ‌ولكن ثابتا في محادثات السلام مع ⁠الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا.

وأضافت زاخاروفا "⁠في عملية التفاوض حول ​تسوية النزاع الأوكراني، أعني في عملية التفاوض مع الولايات ​المتحدة، هناك ‍تقدم بطيء ولكنه ثابت".

وفيما يتعلق بخطة سلام محتملة، جددت زاخاروفا استعداد موسكو للتفاوض على اتفاقية عدم اعتداء مع دولة أوروبية أو دولة تابعة لحلف شمالي الأطلسي ( الناتو).

وقالت زاخاروفا "روسيا مستعدة لصياغة التزامات مقابلة في شكل وثيقة مكتوبة وملزمة قانونيا".