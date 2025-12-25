الجمعة 26 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تعلّق على محادثات السلام مع أميركا بشأن أوكرانيا

روسيا تعلّق على محادثات السلام مع أميركا بشأن أوكرانيا
25 ديسمبر 2025 22:36

أعلنت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية ​في روسيا، اليوم ‌الخميس، أن موسكو ترى تقدما ⁠بطيئا ‌ولكن ثابتا في محادثات السلام مع ⁠الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا.
وأضافت زاخاروفا "⁠في عملية التفاوض حول ​تسوية النزاع الأوكراني، أعني في عملية التفاوض مع الولايات ​المتحدة، هناك ‍تقدم بطيء ولكنه ثابت".
وفيما يتعلق بخطة سلام محتملة، جددت زاخاروفا استعداد موسكو للتفاوض على اتفاقية عدم اعتداء مع دولة أوروبية أو دولة تابعة لحلف شمالي الأطلسي ( الناتو).
وقالت زاخاروفا "روسيا مستعدة لصياغة التزامات مقابلة في شكل وثيقة مكتوبة وملزمة قانونيا".

المصدر: وكالات
