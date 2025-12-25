روسيا تعلّق على محادثات السلام مع أميركا بشأن أوكرانيا

أعلنت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية في روسيا، اليوم الخميس، أن موسكو ترى تقدما بطيئا ولكن ثابتا في محادثات السلام مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا.
وأضافت زاخاروفا "في عملية التفاوض حول تسوية النزاع الأوكراني، أعني في عملية التفاوض مع الولايات المتحدة، هناك تقدم بطيء ولكنه ثابت".
وفيما يتعلق بخطة سلام محتملة، جددت زاخاروفا استعداد موسكو للتفاوض على اتفاقية عدم اعتداء مع دولة أوروبية أو دولة تابعة لحلف شمالي الأطلسي ( الناتو).
وقالت زاخاروفا "روسيا مستعدة لصياغة التزامات مقابلة في شكل وثيقة مكتوبة وملزمة قانونيا".