رئيس البرلمان العربي يرحب بإجراء انتخابات بلدية مباشرة في الصومال

رحب معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بتنظيم الانتخابات البلدية المباشرة في جمهورية الصومال الفيدرالية والتي تعد الأولى منذ عام 1969، معتبرا إياها خطوة مفصلية ومهمة في مسار بناء مؤسسات الدولة وتعزيز مسار الديمقراطية والمواطنة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.

وقال اليماحي، في بيان، إن هذه الانتخابات ستكون لها انعكاسات داخلية إيجابية خاصة في دعم جهود الصومال في تحقيق الأمن والاستقرار، مشددا على ضرورة تكاتف جميع القوى السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا وتغليب لغة الحوار.

كما أكد اليماحي دعم البرلمان العربي التام لكل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، وبما يلبي تطلعات الشعب الصومالي العزيز في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار.