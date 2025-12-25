الجمعة 26 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس البرلمان العربي يرحب بإجراء انتخابات بلدية مباشرة في الصومال

محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
26 ديسمبر 2025 00:03

رحب معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بتنظيم الانتخابات البلدية المباشرة في جمهورية الصومال الفيدرالية والتي تعد الأولى منذ عام 1969، معتبرا إياها خطوة مفصلية ومهمة في مسار بناء مؤسسات الدولة وتعزيز مسار الديمقراطية والمواطنة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.

وقال اليماحي، في بيان، إن هذه الانتخابات ستكون لها انعكاسات داخلية إيجابية خاصة في دعم جهود الصومال في تحقيق الأمن والاستقرار، مشددا على ضرورة تكاتف جميع القوى السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا وتغليب لغة الحوار.

أخبار ذات صلة
الصوماليون يصوتون في أول انتخابات محلية منذ 6 عقود
«مجلس الأمن» يمدد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

كما أكد اليماحي دعم البرلمان العربي التام لكل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، وبما يلبي تطلعات الشعب الصومالي العزيز في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار.

المصدر: وام
محمد اليماحي
الصومال
انتخابات بلدية
آخر الأخبار
مياه الفيضانات تجتاح مناطق في ولاية كاليفورنيا
الأخبار العالمية
ولاية كاليفورنيا تحذّر من فيضانات وارتفاع منسوب الأنهار
26 ديسمبر 2025
شرطة أبوظبي توجه تنويها للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تنويها للجمهور
26 ديسمبر 2025
كأس أفريقيا بالمجان بعد 20 دقيقة من بداية المباريات!
الرياضة
كأس أفريقيا بالمجان بعد 20 دقيقة من بداية المباريات!
26 ديسمبر 2025
محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الأخبار العالمية
رئيس البرلمان العربي يرحب بإجراء انتخابات بلدية مباشرة في الصومال
26 ديسمبر 2025
«أبوظبي للدراجات الهوائية» ينظم سباق «فالكون ضمان» 6 يناير
الرياضة
«أبوظبي للدراجات الهوائية» ينظم سباق «فالكون ضمان» 6 يناير
26 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©