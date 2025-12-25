الجمعة 26 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تركيا تعتقل عشرات من عناصر داعش خططوا لتفجيرات

عناصر من الشرطة التركية
26 ديسمبر 2025 01:13

ذكرت النيابة العامة في إسطنبول أن 115 مشتبها بهم في الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي اعتقلوا "بعد أن اتضح تخطيطهم لهجمات وأعمال تستهدف تركيا، وخاصة غير المسلمين، ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة"، بحسب بما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأوضح مكتب المدعي العام، في بيان، أنه "في إطار التحقيقات التي أجرتها إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، تم التوصل إلى معلومات تشير إلى أن التنظيم يخطط لشن هجمات تستهدف غير المسلمين، وذلك خلال احتفالات رأس السنة الجديدة".
وأضاف البيان أنه "جرى تنفيذ عمليات مداهمة متزامنة في 124 موقعا بعموم إسطنبول، حيث تم خلال التفتيش ضبط مسدسات وذخيرة والعديد من الوثائق التنظيمية".
وأكدت النيابة العامة أن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 115 مشتبها به، وأن الجهود لا تزال متواصلة للقبض على مشتبهين آخرين.
جاءت هذه الاعتقالات بعد أيام من شن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربات عسكرية واسعة النطاق في سوريا المجاورة لـ "القضاء" على مقاتلين ومواقع أسلحة تابعة لتنظيم داعش المتشدد، ردا على كمين نسب إلى التنظيم أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم مدني أميركي.

المصدر: د ب أ
