نيجيريا: العمليات المشتركة مع أميركا ضد الإرهاب ستتواصل

توقعت نيجيريا الجمعة مزيدا من الضربات ضد الجماعات الإرهابية بعد تلك التي نفذتها القوات الأميركية في شمال البلاد يوم عيد الميلاد.

وردا على سؤال حول إمكانية شن المزيد من الضربات، قال وزير الخارجية يوسف توجار لمحطة التلفزيون المحلية "تشانلز تي في"، "إنها عملية مستمرة، ونحن نعمل مع الولايات المتحدة، كما أننا نتعاون مع دول أخرى".

وأضاف "نيجيريا هي التي قدمت المعلومات الاستخباراتية" إلى واشنطن، مضيفا أنه تحدث هاتفيا مع نظيره الأميركي ماركو روبيو.

وتابع توجار "تحدثنا مرتين. تحدثنا لمدة 19 دقيقة قبل الهجوم، ثم تحدثنا مرة أخرى لمدة خمس دقائق قبل أن يبدأ".

وأكد وزير الخارجية النيجيري أنه أجرى مناقشات "طويلة" مع ماركو روبيو وأن الرئيس بولا تينوبو أعطى "موافقته" على الضربات الأميركية.

كانت وزارة الخارجية النيجيرية قد قالت، في بيان فجر اليوم الجمعة "تواصل السلطات النيجيرية انخراطها في تعاون أمني منظم مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمواجهة التهديد المستمر للإرهاب والتطرف العنيف".