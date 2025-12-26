السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

نيجيريا: العمليات المشتركة مع أميركا ضد الإرهاب ستتواصل

انطلاق صاروخ من سفينة حربية أميركية لقصف جماعات إرهابية في نيجيريا
26 ديسمبر 2025 19:35

توقعت نيجيريا الجمعة مزيدا من الضربات ضد الجماعات الإرهابية بعد تلك التي نفذتها القوات الأميركية في شمال البلاد يوم عيد الميلاد.
وردا على سؤال حول إمكانية شن المزيد من الضربات، قال وزير الخارجية يوسف توجار لمحطة التلفزيون المحلية "تشانلز تي في"، "إنها عملية مستمرة، ونحن نعمل مع الولايات المتحدة، كما أننا نتعاون مع دول أخرى".
وأضاف "نيجيريا هي التي قدمت المعلومات الاستخباراتية" إلى واشنطن، مضيفا أنه تحدث هاتفيا مع نظيره الأميركي ماركو روبيو.
وتابع توجار "تحدثنا مرتين. تحدثنا لمدة 19 دقيقة قبل الهجوم، ثم تحدثنا مرة أخرى لمدة خمس دقائق قبل أن يبدأ".
وأكد وزير الخارجية النيجيري أنه أجرى مناقشات "طويلة" مع ماركو روبيو وأن الرئيس بولا تينوبو أعطى "موافقته" على الضربات الأميركية.
كانت وزارة الخارجية النيجيرية قد قالت، في بيان فجر اليوم الجمعة "تواصل السلطات النيجيرية انخراطها في تعاون أمني منظم مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمواجهة التهديد المستمر للإرهاب والتطرف العنيف".

المصدر: وكالات
نيجيريا
ضربات جوية
جماعات إرهابية
