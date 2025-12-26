السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إنقاذ مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان

عملية إنقاذ مهاجرين في عرض البحر
26 ديسمبر 2025 21:29

أنقذ خفر السواحل في اليونان نحو 400 مهاجر على متن مركب صيد وزورق آخر جنوب جزيرة كريت، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء اليونانية "ايه ان ايه".
في عملية واسعة على مسافة حوالى 35 ميلا بحريا من جنوب "غافدوس" في جنوب جزيرة كريت اليونانية، قامت سفينة تابعة لخفر السواحل وسفينة شحن دنماركية ومروحية بانتشال 365 شخصا من زورق صيد، وفق الوكالة.
في وقت سابق اليوم، نقل نحو 30 شخصا إلى مركب تابع لوكالة الحدود الأوروبية "فرونتيكس"، على بعد حوالى 25 ميلا بحريا من "غافدوس" ثمّ نقلوا إلى كريت.
والخميس، أُسغف 39 شخصا في زورق مطاطي جنوب كريت.
ويخوض المهاجرون الراغبون في الانتقال إلى أوروبا رحلة محفوفة بالمخاطر في البحر الأبيض المتوسط تؤدي إلى مئات القتلى والمفقودين كل عام.
وقد أدّى انقلاب زورق هذا الشهر إلى مصرع 17 شخصا، فيما لا يزال 15 مهاجرا في عداد المفقودين.

أخبار ذات صلة
إيطاليا تنقذ عشرات المهاجرين قبالة ساحل لامبيدوزا
وصول مئات المهاجرين إلى جزيرة كريت
المصدر: وكالات
اليونان
إنقاذ مهاجرين
خفر السواحل
آخر الأخبار
هالاند يطارد رقمه القياسي في «البريميرليج»
الرياضة
هالاند يطارد رقمه القياسي في «البريميرليج»
اليوم 13:31
مانشستر يونايتد يُغري نجم ريال مدريد بـ «عرض خرافي»!
الرياضة
مانشستر يونايتد يُغري نجم ريال مدريد بـ «عرض خرافي»!
اليوم 13:21
شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"
علوم الدار
شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"
اليوم 13:16
افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري
الرياضة
افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري
اليوم 13:13
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
الرياضة
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©