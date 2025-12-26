إنقاذ مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان

أنقذ خفر السواحل في اليونان نحو 400 مهاجر على متن مركب صيد وزورق آخر جنوب جزيرة كريت، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء اليونانية "ايه ان ايه".

في عملية واسعة على مسافة حوالى 35 ميلا بحريا من جنوب "غافدوس" في جنوب جزيرة كريت اليونانية، قامت سفينة تابعة لخفر السواحل وسفينة شحن دنماركية ومروحية بانتشال 365 شخصا من زورق صيد، وفق الوكالة.

في وقت سابق اليوم، نقل نحو 30 شخصا إلى مركب تابع لوكالة الحدود الأوروبية "فرونتيكس"، على بعد حوالى 25 ميلا بحريا من "غافدوس" ثمّ نقلوا إلى كريت.

والخميس، أُسغف 39 شخصا في زورق مطاطي جنوب كريت.

ويخوض المهاجرون الراغبون في الانتقال إلى أوروبا رحلة محفوفة بالمخاطر في البحر الأبيض المتوسط تؤدي إلى مئات القتلى والمفقودين كل عام.

وقد أدّى انقلاب زورق هذا الشهر إلى مصرع 17 شخصا، فيما لا يزال 15 مهاجرا في عداد المفقودين.