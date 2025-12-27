افتتاح أطول نفق في العالم شمال غرب الصين

افتتح أمس الجمعة بشكل رسمي نفق تيانشان شنغلي بمنطقة شينجيانغ شمال غرب الصين، أمام حركة المرور، وهو أطول نفق طريق سريع في العالم، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

ويمر النفق الذي يبلغ طوله 22.13 كيلومتر عبر جبال تيانشان بوسط منطقة شينجيانغ، ويقلص زمن عبور الجبال، الذي كان يستغرق عدة ساعات، إلى حوالي 20 دقيقة فقط.

وتمتد جبال تيانشان وسط شينجيانغ على مسافة 2500 كيلومتر، فاصلة بين أورومتشي، أكبر مدينة في شمال شينجيانغ، وكورلا، أكبر مدينة في جنوبيها.

وقلّص افتتاح الطريق السريع، زمن السفر بين هاتين المدينتين الكبيرتين من 7 ساعات إلى حوالي 3 ساعات، الأمر الذي يعزز التكامل الاقتصادي بين شمال وجنوب شينجيانغ ويخلق قنوات جديدة للتبادل الخارجي.

ويمتد الطريق السريع، الذي استغرق بناؤه خمس سنوات، على مسافة 324.7 كيلومتر، وبلغت استثماراته الإجمالية 46.7 مليار يوان (حوالي 6.63 مليار دولار).

ويعبر النفق 16 منطقة صدوع جيولوجية، ويواجه خمس صعوبات رئيسية، هي الإجهاد الأرضي المرتفع والشدة الزلزالية العالية والمتطلبات البيئية الصارمة والبرودة الشديدة والارتفاع الشاهق.