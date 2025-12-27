الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

افتتاح أطول نفق في العالم شمال غرب الصين

افتتاح أطول نفق في العالم شمال غرب الصين
27 ديسمبر 2025 10:41

 افتتح أمس الجمعة بشكل رسمي نفق تيانشان شنغلي بمنطقة شينجيانغ شمال غرب الصين، أمام حركة المرور، وهو أطول نفق طريق سريع في العالم، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
ويمر النفق الذي يبلغ طوله 22.13 كيلومتر عبر جبال تيانشان بوسط منطقة شينجيانغ، ويقلص زمن عبور الجبال، الذي كان يستغرق عدة ساعات، إلى حوالي 20 دقيقة فقط.
وتمتد جبال تيانشان وسط شينجيانغ على مسافة 2500 كيلومتر، فاصلة بين أورومتشي، أكبر مدينة في شمال شينجيانغ، وكورلا، أكبر مدينة في جنوبيها.
وقلّص افتتاح الطريق السريع، زمن السفر بين هاتين المدينتين الكبيرتين من 7 ساعات إلى حوالي 3 ساعات، الأمر الذي يعزز التكامل الاقتصادي بين شمال وجنوب شينجيانغ ويخلق قنوات جديدة للتبادل الخارجي.
ويمتد الطريق السريع، الذي استغرق بناؤه خمس سنوات، على مسافة 324.7 كيلومتر، وبلغت استثماراته الإجمالية 46.7 مليار يوان (حوالي 6.63 مليار دولار).
ويعبر النفق 16 منطقة صدوع جيولوجية، ويواجه خمس صعوبات رئيسية، هي الإجهاد الأرضي المرتفع والشدة الزلزالية العالية والمتطلبات البيئية الصارمة والبرودة الشديدة والارتفاع الشاهق.

أخبار ذات صلة
الصين تستضيف محادثات ثلاثية مع تايلاند وكمبوديا
المجتمع الدولي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند
المصدر: وام
الصين
آخر الأخبار
هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يسجل هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
اليوم 08:24
12 شوطاً في «الصيد بالصقور» ضمن «مهرجان الظفرة»
الرياضة
12 شوطاً في «الصيد بالصقور» ضمن «مهرجان الظفرة»
اليوم 21:31
نادي أبوظبي للشطرنج يفتتح أكاديمية عالمية لتطوير المواهب
نادي أبوظبي للشطرنج يفتتح أكاديمية عالمية لتطوير المواهب
اليوم 21:29
صورة مجمعة للرئيسين بوتين وترامب
الأخبار العالمية
قبل لقائه زيلينسكي.. ترامب يجري اتصالا مع بوتين
اليوم 21:22
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
اليوم 21:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©