روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة مهاجمة مقر إقامة بوتين

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أوكرانيا بمحاولة مهاجمة مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في منطقة نوفغورود.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن الوزير القول إن موسكو ستغير نتيجة لذلك موقفها في المفاوضات الرامية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.
وقال لافروف إن أوكرانيا هاجمت مقر إقامة بوتين في نوفغورود في الفترة من 28 إلى 29 ديسمبر الجاري باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى.
ونقلت الوكالة عن لافروف قوله أيضا "لن تمر هذه الأعمال المتهورة دون رد".
ولم يتضح بعد ما إذا كان بوتين موجودا في المقر وقت الهجوم.