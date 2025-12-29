الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة مهاجمة مقر إقامة بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
29 ديسمبر 2025 19:51

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي ‌لافروف، اليوم الاثنين، أوكرانيا بمحاولة ​مهاجمة مقر ⁠إقامة ‌الرئيس فلاديمير بوتين في منطقة نوفغورود.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن الوزير القول ⁠إن موسكو ستغير نتيجة ⁠لذلك موقفها في المفاوضات الرامية لإنهاء الأزمة ​في أوكرانيا.
وقال لافروف إن أوكرانيا هاجمت مقر إقامة بوتين في نوفغورود ​في الفترة من ‍28 إلى 29 ديسمبر الجاري باستخدام 91 طائرة ‍مسيرة بعيدة المدى.
ونقلت ⁠الوكالة عن ​لافروف قوله أيضا "لن ​تمر هذه الأعمال المتهورة دون ‍رد".
ولم يتضح بعد ما إذا كان بوتين موجودا في المقر وقت الهجوم.

المصدر: رويترز
روسيا
فلاديمير بوتين
أوكرانيا
هجوم
نوفغورود
