روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة مهاجمة مقر إقامة بوتين

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي ‌لافروف، اليوم الاثنين، أوكرانيا بمحاولة ​مهاجمة مقر ⁠إقامة ‌الرئيس فلاديمير بوتين في منطقة نوفغورود.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن الوزير القول ⁠إن موسكو ستغير نتيجة ⁠لذلك موقفها في المفاوضات الرامية لإنهاء الأزمة ​في أوكرانيا.

وقال لافروف إن أوكرانيا هاجمت مقر إقامة بوتين في نوفغورود ​في الفترة من ‍28 إلى 29 ديسمبر الجاري باستخدام 91 طائرة ‍مسيرة بعيدة المدى.

ونقلت ⁠الوكالة عن ​لافروف قوله أيضا "لن ​تمر هذه الأعمال المتهورة دون ‍رد".

ولم يتضح بعد ما إذا كان بوتين موجودا في المقر وقت الهجوم.