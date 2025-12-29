الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

كمبوديا تؤكد التزامها بالسلام

نازحون في ملجأ مؤقت إثر المعارك بين كمبوديا وتايلاند (أرشيفية)
30 ديسمبر 2025 01:33

بانكوك، بنوم بنه (وكالات)

قال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه إن بلاده ملتزمة بالسلام بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، في أعقاب تجدد الاشتباكات الحدودية مع تايلاند في 7 ديسمبر الجاري. ووفقاً لصحيفة «بنوم بنه بوست»، أمس، أكد مانيه أن كمبوديا ما زالت ملتزمة بمسار السلام، وأن الأولوية لديها هي حياة الشعب ورفاهيته.
وشدد على أن «قرار تنفيذ وقف إطلاق النار لا يعني أن كمبوديا مستعدة للتضحية بسلامة أراضيها من أجل السلام». وأشار إلى أن وقف إطلاق النار يعني أن كلا الجانبين سيحافظان على مواقعهما وقواتهما منذ لحظة بدء سريانه.
وأوضح أن الحدود الدولية بين كمبوديا وتايلاند مُحدَّدة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات القائمة.
ولفت إلى أن بلاده تحتفظ بحقها في حل النزاع الحدودي مع تايلاند وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات وجميع الآليات الثنائية القائمة. ويوم السبت الماضي، أعلنت تايلاند وكمبوديا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد اشتباكات حدودية استمرت بينهما على مدى أيام خلال الشهر الحالي. وتشهد تايلاند وكمبوديا منذ مدة طويلة نزاعاً حدودياً ممتداً على طول 817 كيلومتراً تفصل بين البلدين بأسلاك شائكة.

