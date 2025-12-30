الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وفاة رئيسة الوزراء البنغلادشية السابقة خالدة ضياء

رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة خالدة ضياء
30 ديسمبر 2025 10:38

توفيت رئيسة الوزراء البنغلادشية السابقة خالدة ضياء التي توقع كثر أن تحقق فوزا ساحقا في الانتخابات المقررة العام المقبل، الثلاثاء، وفق ما أعلن حزبها الوطني البنغلادشي.
ونُقلت ضياء أواخر نوفمبر إلى المستشفى حيث تدهورت حالتها بسبب معاناتها من العديد من المشاكل الصحية.
لكن قبل ساعات من وفاتها قدّم موظفون من حزبها الاثنين وثائق تفيد بترشحها عن ثلاث دوائر انتخابية.
وقال الحزب في بيان الثلاثاء "توفيت اليوم رئيسة الحزب الوطني البنغلادشي ورئيسة الوزراء السابقة والزعيمة الوطنية  السيّدة خالدة ضياء الساعة السادسة صباحا (00.00 بتوقيت غرينتش)، مباشرة بعد صلاة الفجر".
في الأثناء، اعتبر رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس بأن بنغلادش "خسرت حارسا عظيما".
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن أمله في أن "تواصل رؤية (ضياء) وإرثها توجيه شراكتنا"، في رسالة وديّة.
وأما رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، فأشار إلى أن ضياء كانت "صديقة ملتزمة" لإسلام أباد، بينما قدّم السفير الصيني لدى دكا ياو وين تعازيه قائلا إن "الصين ستبقي على علاقاتها التاريخية والودية مع الحزب الوطني البنغلادشي".

أخبار ذات صلة
وفاة "فيلسوف السينما المصرية" عن 79 عاما
المصدر: وكالات
خالدة ضياء
بنغلاديش
وفاة
آخر الأخبار
شاشة ألعاب بتردد 1080 هرتز.. قفزة تقنية أم سباق أرقام؟
التعليم والمعرفة
شاشة ألعاب بتردد 1080 هرتز.. قفزة تقنية أم سباق أرقام؟
اليوم 13:07
بريد الإمارات وشباب الأهلي يوثّقان رباعية المجد بطوابع تذكارية
الرياضة
بريد الإمارات وشباب الأهلي يوثّقان رباعية المجد بطوابع تذكارية
اليوم 12:36
الفضة
اقتصاد
الفضة تتراجع في المعاملات الفورية
اليوم 12:23
«أمم أفريقيا 2025».. وداعاً صانع الألعاب وأهلاً بالصرامة التكتيكية
الرياضة
«أمم أفريقيا 2025».. وداعاً صانع الألعاب وأهلاً بالصرامة التكتيكية
اليوم 12:21
إيمري يقلّل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا
الرياضة
إيمري يقلّل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©