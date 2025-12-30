وفاة رئيسة الوزراء البنغلادشية السابقة خالدة ضياء

توفيت رئيسة الوزراء البنغلادشية السابقة خالدة ضياء التي توقع كثر أن تحقق فوزا ساحقا في الانتخابات المقررة العام المقبل، الثلاثاء، وفق ما أعلن حزبها الوطني البنغلادشي.

ونُقلت ضياء أواخر نوفمبر إلى المستشفى حيث تدهورت حالتها بسبب معاناتها من العديد من المشاكل الصحية.

لكن قبل ساعات من وفاتها قدّم موظفون من حزبها الاثنين وثائق تفيد بترشحها عن ثلاث دوائر انتخابية.

وقال الحزب في بيان الثلاثاء "توفيت اليوم رئيسة الحزب الوطني البنغلادشي ورئيسة الوزراء السابقة والزعيمة الوطنية السيّدة خالدة ضياء الساعة السادسة صباحا (00.00 بتوقيت غرينتش)، مباشرة بعد صلاة الفجر".

في الأثناء، اعتبر رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس بأن بنغلادش "خسرت حارسا عظيما".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن أمله في أن "تواصل رؤية (ضياء) وإرثها توجيه شراكتنا"، في رسالة وديّة.

وأما رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، فأشار إلى أن ضياء كانت "صديقة ملتزمة" لإسلام أباد، بينما قدّم السفير الصيني لدى دكا ياو وين تعازيه قائلا إن "الصين ستبقي على علاقاتها التاريخية والودية مع الحزب الوطني البنغلادشي".



