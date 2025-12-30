زيلينسكي: اجتماع بين أوكرانيا و«تحالف الراغبين» في بداية يناير

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده وما يسمى «بتحالف الراغبين»، الذي يضم مجموعة الدول الداعمة لكييف، يعتزمان عقد اجتماعاتهما المقبلة في بداية يناير.
وذكر زيلينسكي أن مستشاري الأمن القومي لدول التحالف سيجتمعون في أوكرانيا يوم الثالث من يناير قبل اجتماع القادة في فرنسا يوم السادس من الشهر نفسه.
ويضم التحالف، الذي تقوده بريطانيا وفرنسا، أكثر من 30 دولة. ولم يتضح بعد ما هي الدول التي ستشارك في الاجتماعات.
وقال زيلينسكي في منشور على تطبيق تيليجرام «أنا ممتن لفريق الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب على استعداده للمشاركة بكل الطرق الفعالة. نحن لا نضيع يوماً واحداً».