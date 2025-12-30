زيلينسكي: اجتماع بين أوكرانيا و«تحالف الراغبين» في بداية يناير

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده وما يسمى «​بتحالف الراغبين»، الذي يضم مجموعة ‌الدول الداعمة لكييف، ​يعتزمان عقد اجتماعاتهما ⁠المقبلة في بداية يناير.

وذكر زيلينسكي أن مستشاري الأمن القومي ⁠لدول التحالف سيجتمعون في أوكرانيا ⁠يوم الثالث من يناير قبل ​اجتماع القادة في فرنسا يوم السادس من الشهر نفسه.

ويضم التحالف، الذي تقوده بريطانيا ​وفرنسا، أكثر من ‍30 دولة. ولم يتضح بعد ما هي الدول التي ستشارك ‍في الاجتماعات.

وقال زيلينسكي ⁠في ​منشور على تطبيق تيليجرام «أنا ممتن ​لفريق الرئيس (الأميركي دونالد) ‍ترامب على استعداده للمشاركة بكل الطرق الفعالة. نحن لا نضيع يوماً واحداً».