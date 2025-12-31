الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بعد 20 عاماً في الاتحاد الأوروبي.. بلغاريا تقترب من اعتماد اليورو

أوراق نقدية من عملة اليورو
31 ديسمبر 2025 10:08

 تنضم بلغاريا إلى منطقة اليورو الخميس، لتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة.

 اليوم ستودع دولة البلقان الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 6.4 ملايين نسمة عام 2025، وكذلك عملتها، الليف، المتداولة منذ نهاية القرن التاسع عشر.
لكن بالنسبة إلى الحكومات المتعاقبة التي سعت إلى تبني اليورو، فإن هذا الانتقال إلى العملة الأوروبية الموحدة سيعزز اقتصادها ويقوّي علاقاتها مع أوروبا الغربية.

ويخشى العديد من البلغاريين أن يؤدي اعتماد اليورو إلى دوامة تضخمية، في حين أن أسعار المواد الغذائية، على سبيل المثال، ارتفعت بنسبة 5% على أساس سنوي في نوفمبر، وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء.

 

