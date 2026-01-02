الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يرجئ رسوماً جمركية على واردات الأثاث

ترامب
2 يناير 2026 10:11

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمراً بتأجيل زيادة الرسوم الجمركية على بعض أنواع الأثاث ومنها الأثاث المنجد وخزائن المطبخ لمدة عام، مشيراً إلى استمرار المفاوضات التجارية.

ويبقي أمر ترامب، الذي وقعه مساء أمس، على الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضها في سبتمبرعلى هذه السلع، ولكنه يؤجل لمدة عام آخر بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الأثاث المنجد و50% على خزائن المطبخ.

وتأتي هذه الزيادات، التي كان من المقرر دخولها حيز التنفيذ في الأول من يناير الحالي، في إطار فرض الرئيس ترامب مجموعة واسعة من الضرائب على السلع المستوردة لمعالجة الاختلالات التجارية وغيرها من القضايا. وقال ترامب في وقت سابق إن الرسوم الجمركية على الأثاث ضرورية "لتعزيز الصناعة الأميركية وحماية الأمن القومي".

أخبار ذات صلة
ترامب يؤجل فرض رسوم جمركية على بعض السلع
ترامب يتناول جرعة أسبرين أكبر مما أوصى به الأطباء
المصدر: وكالات
ترامب
دونالد ترامب
آخر الأخبار
الأكثر خسارة بالقيمة السوقية في 2025.. الإنجليز أكثر المتضررين
الرياضة
الأكثر خسارة بالقيمة السوقية في 2025.. الإنجليز أكثر المتضررين
اليوم 18:45
محمد بن راشد يحضر أفراح المقعودي والسبوسي
علوم الدار
محمد بن راشد يحضر أفراح المقعودي والسبوسي
اليوم 18:41
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال عنيف يهز المكسيك
اليوم 18:36
جماهير الوصل تودّع محمد بن عبيد آل مكتوم بـ «تيفو مؤثر» في زعبيل
الرياضة
جماهير الوصل تودّع محمد بن عبيد آل مكتوم بـ «تيفو مؤثر» في زعبيل
اليوم 18:30
«دوري الأولى».. مصفوت يستقبل «يونايتد» وسيتي يلاقي الجزيرة الحمراء غداً
الرياضة
«دوري الأولى».. مصفوت يستقبل «يونايتد» وسيتي يلاقي الجزيرة الحمراء غداً
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©