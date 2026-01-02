السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مقتل 40 إرهابياً وتوقيف 96 آخرين في النيجر

أفراد من الجيش النيجري (أرشيفية)
3 يناير 2026 01:26

نيامي (وكالات)

أعلنت قوات الدفاع والأمن النيجرية، مقتل 40 إرهابياً وتوقيف 96 شخصاً يشتبه في تورطهم أو ارتباطهم بجماعات إرهابية، وذلك في أعقاب عمليات جوية وبرية نفذت في جميع أنحاء البلاد. وأوضح الجيش النيجري في بيانه الأسبوعي الذي أذاعه التلفزيون الوطني، أن هذه العمليات أسفرت أيضًا عن مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات.
 وأشار البيان أن المضبوطات تشمل 23 قطعة سلاح، وآلاف الطلقات النارية، و1732 صندوقاً من المواد المحظورة، ونحو 194 كيلوجراماً من القنب الهندي، إضافة إلى أكثر من 17 ألف لتر من الوقود المهرب».
 وأضاف الجيش في بيانه أنه جرى كذلك اكتشاف وتدمير قنبلتين محليتي الصنع خلال هذه العمليات.

