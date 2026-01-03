حظر الطيران التجاري الأميركي فوق فنزويلا

حظرت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الرحلات الجوية التجارية الأميركية في المجال الجوي لفنزويلا بسبب "نشاط عسكري مستمر"، وذلك قبيل الانفجارات التي شهدتها كاراكاس فجر اليوم.

وصدر تحذير إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، المعروف باسم "إشعار للطيارين"، بعد وقت قصير من الساعة الواحدة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وجاء التحذير لجميع الطيارين الأمريكيين، سواء في الرحلات التجارية أو الخاصة، من أن المجال الجوي فوق فنزويلا ودولة كوراساو الجزرية الصغيرة التي تقع قبالة الساحل الشمالي للبلاد بات محظوراً، "نظراً لمخاطر سلامة الطيران المرتبطة بنشاط عسكري مستمر".

وتهدف مثل هذه التحذيرات إلى تنبيه الطيارين إلى مجموعة متنوعة من الأخطار المحتملة.