الأخبار العالمية

ترامب يكشف بعض تفاصيل عملية فنزويلا

وحدة مضادة للطائرات مدمرة في كاراكاس عاصمة فنزويلا
3 يناير 2026 18:47

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن بعض التفاصيل بشأن العملية التي نفذتها القوات الأميركية في فنزويلا.
وأكد ترامب، في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية، أن القوات الأميركية أوقفت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من داخل "حصن" شديد الحراسة، مشيرا إلى عدم سقوط أي قتيل أميركي خلال العملية.
وقال الرئيس الأميركي "كان في حصن... لم يقتل لنا أحد، وهذا أمر مذهل"، مشيرا إلى أن "بعض الرجال أصيبوا، لكنهم عادوا ويفترض أن يكونوا بصحة جيدة جدا".
وأكد أنه تابع بالبث الحي عملية توقيف مادورو من قبل قوات أميركية خاصة، معتبرا أنها كانت أقرب إلى "برنامج تلفزيوني".
وقال ترامب "شاهدتها حرفيا، كما لو أنني كنت أشاهد برنامجا تلفزيونيا. كان حري بكم أن تروا السرعة، والعنف". وأضاف "لقد شاهدنا كل جانب منها".
 وفي حديثه مع شبكة "فوكس نيوز"، قال ترامب إنه دعا مادورو إلى الاستسلام قبل أسبوع. وأضاف "تحدثت إليه بنفسي، وقلت له: عليك أن تتخلى عن السلطة. عليك أن تستسلم". وأوضح أن الاتصال الهاتفي جرى قبل نحو أسبوع، لكن مادورو رفض ذلك.
وأضاف الرئيس الأميركي أن مادورو وزوجته سيليا فلوريس في طريقهما إلى نيويورك على متن السفينة الحربية "إيوو جيما".

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
فنزويلا
نيكولاس مادورو
