قتيلان بهجمات على منطقتين في روسيا

أعلن مسؤولون روس محليون، اليوم الأحد، مقتل شخصين في هجمات بطائرات مسيرة على منطقتين في روسيا على الحدود مع أوكرانيا، وذلك قبيل انطلاق محادثات سلام التي تهدف إلى إنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو أربع سنوات، والمقرر عقدها في العاصمة الفرنسية باريس خلال أيام.

وأفاد فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود، بمقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين، بينهما طفل، عندما تعرضت سيارة لقصف بطائرة مسيرة.

من جانبه، أعلن ألكسندر خينشتاين حاكم منطقة كورسك، اليوم الأحد، مقتل شخص آخر في هجوم بطائرات مسيرة على إحدى القرى في المنطقة.