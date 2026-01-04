الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مقتل 25 وفقدان 14 إثر غرق قارب في نيجيريا

محاولات إنقاذ ضحايا غرق قارب في نيجيريا
4 يناير 2026 20:51

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، ولا يزال 14 آخرون في عداد المفقودين، بعد انقلاب قارب كان يحمل عشرات الركاب في ولاية "يوبي" شمال شرق نيجيريا.
وذكر ​محمد جوجي، رئيس وكالة إدارة الطوارئ في ‌الولاية أن الحادثة وقعت قبل الساعة الثامنة ​مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) ⁠أمس ‌السبت، عندما انقلب قارب كبير كان قد غادر قرية "أدياني" في ولاية "جيجاوا" الشمالية الغربية متجها إلى جاربي في ولاية يوبي. وكان ⁠الزورق يحمل 52 راكبا.
وقال جوجي "حتى الآن، ⁠تم إنقاذ 13 راكبا على قيد الحياة، بينما تم انتشال 25 جثة، ولا تزال عمليات ​البحث والإنقاذ جارية عن 14 مفقودا". وأضاف أن فرق الطوارئ من البلدات المجاورة انضمت إلى المتطوعين المحليين والأجهزة الأمنية في مكان الحادثة.
وأكدت شرطة ولاية جيجاوا الحادثة، وقالت إن ​القارب انقلب بسبب تسرب. وقال ‍لاوان آدم، المتحدث باسم شرطة الولاية "كان يوما عاديا في السوق، وكان الجميع عائدين إلى منازلهم بعد انتهائه. وفي حال نجاة ‍السائق، ستتم مقاضاته بتهمة الإهمال"، مشيرا ⁠إلى أنه جرى تجاهل ​قوانين السلامة التي تحظر الرحلات الليلية والحمولة الزائدة.

المصدر: وكالات
نيجيريا
غرق قارب
