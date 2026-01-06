الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

موجة برد تجتاح أوروبا وتعطل حركة السفر

ثلوج كثيفة في باريس
7 يناير 2026 01:27

أمستردام (وكالات)

اجتاح الطقس المتجمد مساحات شاسعة من أوروبا، أمس، وتسببت الثلوج والجليد في إلغاء مئات الرحلات الجوية في هولندا ووفاة خمسة أشخاص في حوادث طرق بفرنسا.
وعلقت السلطات كل خدمات السكك الحديدية المحلية في هولندا في وقت مبكر من صباح أمس بعدما أدى عطل في أنظمة تكنولوجيا المعلومات إلى تفاقم الاضطرابات في ​شبكة السكك الحديدية بالبلاد. وبدأت القطارات تعمل في بعض المناطق، لكن المشاكل استمرت في المنطقة المحيطة بأمستردام، وهي وجهة ​سياحية شهيرة. وألغيت أيضاً رحلات لقطارات يوروستار فائقة السرعة المتجهة من أمستردام ⁠إلى ‌باريس أو تأخرت عن موعدها.

عنصران من الحرس الوطني الفنزويلي يراقبان الحدود بين فنزويلا والبرازيل (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: العملية الأميركية في فنزويلا قوَّضت القانون الدولي
7 يناير 2026
جنود لبنانيون يقفون على مركبة عسكرية في قطاع الليطاني - أرشيفية
الأخبار العالمية
لبنان: الجيش نفذ إجراءات بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني
7 يناير 2026
قادة أوروبيون خلال اجتماع «تحالف الراغبين» في باريس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«تحالف الراغبين»: أميركا ستشرف على وقف إطلاق النار في أوكرانيا
7 يناير 2026
جنود إسرائيليون خلال اقتحام جامعة بيرزيت
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يقتحم جامعة بيرزيت ويتسبب بإصابات بين الطلبة
7 يناير 2026
سودانيون خلال تجهيز مساعدات غذائية في دارفور (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: ملايين السودانيين يواجهون أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً
7 يناير 2026
