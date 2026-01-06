موجة برد تجتاح أوروبا وتعطل حركة السفر

أمستردام (وكالات)

اجتاح الطقس المتجمد مساحات شاسعة من أوروبا، أمس، وتسببت الثلوج والجليد في إلغاء مئات الرحلات الجوية في هولندا ووفاة خمسة أشخاص في حوادث طرق بفرنسا.

وعلقت السلطات كل خدمات السكك الحديدية المحلية في هولندا في وقت مبكر من صباح أمس بعدما أدى عطل في أنظمة تكنولوجيا المعلومات إلى تفاقم الاضطرابات في ​شبكة السكك الحديدية بالبلاد. وبدأت القطارات تعمل في بعض المناطق، لكن المشاكل استمرت في المنطقة المحيطة بأمستردام، وهي وجهة ​سياحية شهيرة. وألغيت أيضاً رحلات لقطارات يوروستار فائقة السرعة المتجهة من أمستردام ⁠إلى ‌باريس أو تأخرت عن موعدها.