ترامب: إشراف أميركا على فنزويلا ربما يستمر لسنوات

واشنطن، كراكاس (وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة يمكن أن تشرف على فنزويلا وتسيطر على إيراداتها النفطية لسنوات.

كما دعا ترامب في تصريحات صحفية، الرئيس الكولومبي إلى زيارة واشنطن، وقال: إن «الوقت وحده سيحدد المدة التي ستبقي فيها الولايات المتحدة على إشرافها على فنزويلا». وقال ترامب عن فنزويلا: «سنعيد بناءها بطريقة مربحة للغاية».

وقال: «الوقت وحده كفيل بإثبات المدة التي تنوي واشنطن خلالها الإبقاء على سيطرتها على كراكاس»، وعندما سُئل عما إذا كان الوضع سيستمر ثلاثة أشهر، أو 6 أشهر، أو سنة، أو أكثر، أجاب: «أعتقد أنه سيستمر لفترة أطول بكثير». وتابع قائلاً: إن «الولايات المتحدة تتفاهم بشكل جيد للغاية مع حكومة فنزويلا بقيادة ديلسي ​رودريجيز القائمة بأعمال الرئيس».

وفي سياق آخر، قال وزير الداخلية الفنزويلي، ديوسدادو كابيو: إن نحو 100 شخص قتلوا وجرح مثلهم في العملية الأميركية في كاراكاس، والتي استهدفت اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو. ووصف كابيو العملية بأنها «هجوم مروع»، وقال، إن عدد الضحايا قد يرتفع.

وأضاف: «بعض القتلى من المدنيين، بينهم نساء كن نائمات في منازلهن وقتها». وكانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت سابقاً عن مقتل 24 جندياً في العملية، كما أكدت كوبا مقتل 32 من أفراد أمنها الموجودين في فنزويلا، وكان بعضهم يعملون حراساً شخصيين لمادورو.