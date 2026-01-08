الجمعة 9 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب: إشراف أميركا على فنزويلا ربما يستمر لسنوات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
9 يناير 2026 01:15

واشنطن، كراكاس (وكالات)

أخبار ذات صلة
الولايات المتحدة تنسحب من 66 منظمة دولية
الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة يمكن أن تشرف على فنزويلا وتسيطر على إيراداتها النفطية لسنوات.
كما دعا ترامب في تصريحات صحفية، الرئيس الكولومبي إلى زيارة واشنطن، وقال: إن «الوقت وحده سيحدد المدة التي ستبقي فيها الولايات المتحدة على إشرافها على فنزويلا».  وقال ترامب عن فنزويلا: «سنعيد بناءها بطريقة مربحة للغاية». 
وقال: «الوقت وحده كفيل بإثبات المدة التي تنوي واشنطن خلالها الإبقاء على سيطرتها على كراكاس»، وعندما سُئل عما إذا كان الوضع سيستمر ثلاثة أشهر، أو 6 أشهر، أو سنة، أو أكثر، أجاب: «أعتقد أنه سيستمر لفترة أطول بكثير». وتابع قائلاً: إن «الولايات المتحدة تتفاهم بشكل جيد للغاية مع حكومة فنزويلا بقيادة ديلسي ​رودريجيز القائمة بأعمال الرئيس».
وفي سياق آخر، قال وزير الداخلية الفنزويلي، ديوسدادو كابيو: إن نحو 100 شخص قتلوا وجرح مثلهم في العملية الأميركية في كاراكاس، والتي استهدفت اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو. ووصف كابيو العملية بأنها «هجوم مروع»، وقال، إن عدد الضحايا قد يرتفع. 
وأضاف: «بعض القتلى من المدنيين، بينهم نساء كن نائمات في منازلهن وقتها». وكانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت سابقاً عن مقتل 24 جندياً في العملية، كما أكدت كوبا مقتل 32 من أفراد أمنها الموجودين في فنزويلا، وكان بعضهم يعملون حراساً شخصيين لمادورو.

ترامب
دونالد ترامب
أميركا
الرئيس الأميركي
فنزويلا
رئيس فنزويلا
الرئيس الفنزويلي
الأزمة الفنزويلية
الحكومة الفنزويلية
ديلسي رودريجيز
كراكاس
مادورو
نيكولاس مادورو
نيكولا مادورو
آخر الأخبار
«أبوظبي للغة العربية» يقدم منحاً جديدة ضمن برنامج «أضواء على حقوق النشر 2025»
التعليم والمعرفة
«أبوظبي للغة العربية» يقدم منحاً جديدة ضمن برنامج «أضواء على حقوق النشر 2025»
اليوم 20:45
روسينيور: انتشال تشيلسي مهمة لا تحتمل الخوف
الرياضة
روسينيور: انتشال تشيلسي مهمة لا تحتمل الخوف
اليوم 20:16
الوحدة والشارقة يقصّان شريط مؤجلات «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
الوحدة والشارقة يقصّان شريط مؤجلات «أدنوك للمحترفين»
اليوم 20:15
إندريك من حجيم الريال إلى «جنة ليون»!
الرياضة
إندريك من حجيم الريال إلى «جنة ليون»!
اليوم 20:11
طائرات الدرون تزيّن سماء دبي بعد موسم حافل
الترفيه
طائرات الدرون تزيّن سماء دبي بعد موسم حافل
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©