الأخبار العالمية

سوريا.. عشرات القتلى والجرحى بقصف ومعارك في حلب

عناصر الدفاع المدني يحاولون إخماد حريق نشب جراء قصف شنته «قسد» على أحياء مدينة حلب (رويترز)
9 يناير 2026 01:15

دمشق (الاتحاد، وكالات)

سيطر الجيش السوري، أمس، على أجزاء من حيي «الأشرفية» و«الشيخ مقصود» في مدينة حلب بالتعاون مع الأهالي والعشائر في المنطقة بعد اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، فيما قتل وأصيب العشرات جراء القصف والمعارك، بحسب وسائل إعلام سورية. وذكر التلفزيون السوري الرسمي، أن قوات الجيش والأمن الداخلي تتقدم في حي الأشرفية بعد محاولة «قسد» القيام بهجوم مضاد.
وأعلن الجيش السوري، في وقت سابق أمس، حظراً للتجول في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد تمهيداً لتوجيه ضربات ضد مسلحين تابعين لـ «قسد».
وقال مصدر حكومي، إن أهالي أحياء «الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد» في مدينة حلب بدأوا تسليم أجزاء من هذه الأحياء إلى الدولة السورية وسط حالات انشقاق متتابعة من قبل المنتسبين لـ «قسد»، فيما تتهيأ قوى الأمن الداخلي لبسط الأمن داخل المنطقة. 
ونقلت وسائل الإعلام السورية عن محافظ حلب عزام الغريب قوله، إن «تنظيم قسد يتخذ من الأهالي درعاً وهدفاً في آن معاً، دون أي اعتبار لأدنى معايير الإنسانية أو الأخلاقية، ويقصف المنازل والمشافي والمؤسسات الحكومية، وهي جرائم لا تغتفر ولن تمر دون رد». 
وأضاف: «نهيب بأهلنا الكرام فضّ التجمعات والابتعاد عن أماكن الاستهداف، وعدم التجوّل إلا للضرورة حرصاً على سلامتكم، ونحن ماضون في واجبنا الوطني بحماية شعبنا، ومحاسبة كل من تجرأ على أمن حلب وأهلها».
وارتفعت حصيلة ضحايا قصف قوات سوريا الديمقراطية «قسد» أمس، أحياءً سكنية في حلب إلى 12 قتيلاً و88 مصاباً.
 ونقلت وكالة «سانا» عن اللجنة المركزية لاستجابة حلب قولها: «خلال عمليات الإجلاء، قام تنظيم قسد بقصف محيط الممرات الإنسانية والأحياء المدنية وسط حلب بعدد من القذائف، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية، حيث وصل عدد الوفيات إلى 12، والمصابين إلى 88»​​​.
بدورها، ذكرت «قسد» أن 12 شخصاً سقطوا وأصيب 64 في هجوم الجيش السوري على «الأشرفية» و«الشيخ مقصود». وقال القائد العام لقوات «قسد»، مظلوم عبدي، إنه يعمل من أجل وقف الهجمات التي تشهدها مدينة حلب.
واعتبر عبدي أن «الاستمرار في نهج القتال ولغة الحرب لفرض حلول أحادية الجانب أمر غير مقبول».
وأعلنت السلطات السورية، مساء أمس، نزوح نحو 142 ألف شخص من المدينة منذ بدء التصعيد قبل عدة أيام. وأفادت «اللجنة المركزية لاستجابة حلب» عبر بيان أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا»، إنها «استقبلت حتى الآن نحو 142 ألف نازح، بينهم 13 ألفاً الخميس حتى الساعة الواحدة ظهراً».
وأضافت أنه «تم افتتاح 12 مركز إيواء مؤقتاً لاستقبال النازحين، منها 10 مراكز داخل مدينة حلب، ومركزان في منطقتي إعزاز وعفرين بريف حلب الشمالي».
وتحدثت عن «قصف قسد محيط الممرات الإنسانية المخصصة لإجلاء المدنيين والأحياء المدنية وسط حلب بعدد من القذائف، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية».
وأكدت اللجنة أنها تعمل على تنظيم وتيسير خروج السكان بصورة سلسة وآمنة، مع الحفاظ على حرية التنقل واختيار الوجهة لكل شخص.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من شمال شرق سوريا، وقعت مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في العاشر من مارس، اتفاقاً وافقت بموجبه على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة بحلول نهاية العام المنصرم، لكن الجانبين لم يحرزا تقدماً يذكر لتنفيذ الاتفاق.

قسد
قوات قسد
الأشرفية
سوريا
الجيش السوري
حلب
مدينة حلب
