روسيا تشن هجوماً واسعاً على أوكرانيا

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

أعلنت روسيا، أمس، أنها نفذت هجوماً واسع النطاق باستخدام أسلحة عالية الدقة، بما في ذلك ضد منشآت حيوية بأوكرانيا رداً على محاولة لاستهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أواخر ديسمبر الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن قواتها شنت الهجوم باستخدام أسلحة برية وبحرية بعيدة المدى، بما في ذلك صاروخ من طراز «أوريشنيك»، إضافة إلى طائرات مسيّرة هجومية، والذي استهدف منشآت حيوية داخل الأراضي الأوكرانية. وأضاف البيان أن «الضربة جاءت رداً على محاولة كييف شن هجوم على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود ليلة 29 ديسمبر 2025». وأوضح أن الأهداف شملت منشآت إنتاج الطائرات المسيّرة التي استخدمت في هجوم ديسمبر، إضافة إلى البنية التحتية للطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، مؤكدة أن أهداف الضربة تحققت.

وفي السياق ذاته، ذكرت الوزارة أن الفترة من 28 إلى 29 ديسمبر 2025 شهدت محاولة هجوم مكثف باستخدام طائرات من دون طيار بعيدة المدى استهدفت مقر إقامة بوتين في نوفغورود، مشيرة إلى أن الطائرات أقلعت من مقاطعتي سومي وتشيرنيغوف في أوكرانيا.

وقال قائد قوات الصواريخ المضادة للطائرات في القوات الجو - فضائية الروسية اللواء ألكسندر رومانينكوف، إن وحدات الرصد كشفت الهجوم الجوي الذي جرى خلاله تحليق طائرات مسيّرة على ارتفاعات منخفضة للغاية.

ودعا رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، أمس، السكان إلى مغادرة المدينة موقتاً بعد أن تسببت الغارات الروسية في انقطاع التدفئة عن نصف المباني السكنية للعاصمة الأوكرانية التي تشهد موجة برد يُتوقع اشتدادها مع حرارة تبلغ 8 درجات مئوية دون الصفر.

وقال كليتشكو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن «نصف مباني كييف السكنية، أي ما يقارب 6000 مبنى، تعاني حالياً من انقطاع التدفئة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للعاصمة جراء هجوم واسع النطاق شنه العدو».

وأضاف «أناشد أيضاً سكان العاصمة الذين لديهم القدرة على مغادرة المدينة مؤقتاً إلى أماكن تتوافر فيها مصادر بديلة للطاقة والتدفئة، أن يفعلوا ذلك».