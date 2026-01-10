الأحد 11 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

«الفارس الشهم 3» تفتح باب التسجيل الفردي للمساعدات الإغاثية

11 يناير 2026 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت عملية «الفارس الشهم 3»، فتح باب التسجيل الفردي لأهالي قطاع غزة غير المسجلين في تجمعات الإيواء والمخيمات، أو ضمن كشوفات لجان الأحياء، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للاستفادة من برامج المساعدات الإغاثية وفق المعايير المعتمدة.
يأتي هذا الإجراء في إطار حرص عملية «الفارس الشهم 3» على توسيع نطاق الاستفادة، وضمان وصول الدعم الإنساني إلى أكبر شريحة ممكنة من الأسر، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.
 وفي وقت سابق، أعلنت العملية بدء دورة جديدة من توزيع المساعدات في كافة محافظات قطاع غزة، في إطار جهودها المتواصلة لإغاثة سكان قطاع غزة، وتقديم ما يلزمهم من مساعدات متنوعة تخفف عنهم معاناتهم.

