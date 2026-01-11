الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تحذير أحمر جديد من موجة صقيع شديدة في النمسا

تحذير أحمر جديد من موجة صقيع شديدة في النمسا
11 يناير 2026 16:55

يسيطر طقس شتوي وصقيع شديد على مختلف أنحاء النمسا، التي شهدت هطول المزيد من الثلوج.

وأصدرت السلطات المعنية تحذيراً أحمر من تساقط الثلوج في ست ولايات بينما لا تزال الثلوج تغطي الشوارع وسط توقعات باستمرار العواصف الثلجية الكثيفة في أنحاء النمسا خلال الأيام المقبلة، ضمن موجة برد واسعة النطاق تشمل جميع أنحاء أوروبا الوسطى.

تسبب هطول الثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة في حدوث ظاهرة الطرق الجليدية، نتج عنها العديد من الحوادث المرورية وإغلاق بعض الطرق، مثل طريق «برينر» السريع بسبب انقلاب بعض الشاحنات، وارتفاع خطر حدوث الانهيارات الثلجية في عدد من الولايات النمساوية مثل «شتاير مارك»، و «بورغنلاند»، و «تيرول»، التي رفعت درجة التحذير إلى المستوى الثالث بسبب خطر الانهيارات الثلجية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية النمساوية سقوط نحو 40 سنتيمتراً إضافية من الثلوج الجديدة فوق التراكمات الحالية، في عدد من الولايات النمساوية، منها «سالزبورغ»، و «شتاير مارك»، و «النمسا السفلى»، و «تيرول»، و «بورغنلاند» نتيجة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي الذي يضرب ألمانيا .

 

المصدر: وام
