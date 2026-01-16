السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

النمسا تقرر إرسل خبراء إضافيين لدعم تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة

النمسا تقرر إرسل خبراء إضافيين لدعم تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة
16 يناير 2026 20:45

قررت حكومة النمسا إرسال خبراء إضافيين إلى المنطقة، للمساعدة في تنفيذ خطة السلام لقطاع غزة، من كوادر وزارات الخارجية والداخلية والمالية والعدل، بما يتماشى مع حالة الوضع الأمني ​​وتقييم المخاطر.
وقالت بيآتا ماينل رايزنجر وزيرة خارجية النمسا، إن الهدف الأساسي هو دعم السلطة الفلسطينية في بناء نظام جمركي وأمني حديث، وأوضحت أن المهام ستركز بشكل أساسي على تقديم المشورة وتوفير التدريب.
من جهتها أكدت آنا سبور، وزيرة العدل النمساوية، أن سيادة القانون هي أساس السلام والاستقرار، موضحة أن خبراء وزارة العدل سيعملون على دعم تطوير الهياكل القضائية وتعزيز القضاء المستقل في الأراضي الفلسطينية، وتعهدت بالمساهمة عن طريق مشاركة النمسا في مهمة الشرطة الأوروبية والمكتب التنسيقي للاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية.
يذكر أن مجلس وزراء النمسا، كان قد وافق في شهر ديسمبر الماضي على نشر ما يصل إلى خمسة أفراد في مركز التنسيق المدني العسكري، الذي تقوده الولايات المتحدة ويعمل على تنسيق الجهود بين الجانبين العسكري والمدني، ونشر ما يصل إلى 20 فرداً من الجيش بناءً على الوضع الأمني.

 

أخبار ذات صلة
ترامب يعلن تشكيل «مجلس السلام» ودعم حكومة «التكنوقراط» في غزة
مسؤول أممي: إزالة الأنقاض في غزة تستغرق 7 سنوات
المصدر: وام
قطاع غزة
النمسا
آخر الأخبار
«اليد» يفوز على الهند في «الآسيوية»
الرياضة
«اليد» يفوز على الهند في «الآسيوية»
اليوم 21:02
الرياضات الإلكترونية الإماراتية تدخل النقلة النوعية وتحصد ثمار التطوير
الرياضة
الرياضات الإلكترونية الإماراتية تدخل النقلة النوعية وتحصد ثمار التطوير
اليوم 20:59
توقيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول «ميركوسور»
الأخبار العالمية
توقيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول «ميركوسور»
اليوم 20:51
اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصاً
الأخبار العالمية
اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصاً
اليوم 20:47
«هيرو دبي كلاسيك» تكرِّم الفائزين بتحدي الاستدامة العالمي
الرياضة
«هيرو دبي كلاسيك» تكرِّم الفائزين بتحدي الاستدامة العالمي
اليوم 20:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©