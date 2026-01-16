السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«الدولية للهجرة»: نحتاج 2.5 مليار دولار للاستجابة للأزمات الأكثر إلحاحاً

عملية إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل ليبيا (أرشيفية)
17 يناير 2026 01:56

تونس (وكالات)

قالت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، إنها تحتاج لتعبئة 2.5 مليار دولار من أجل الاستجابة إلى الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، ضمن ندائها العالمي لعام 2026.
وذكرت المنظمة في بيان لها، أنها حددت 32 خطة على مستوى وطني وإقليمي ذات أولوية، تحدد كيفية الاستجابة للأزمات الإنسانية الملحة في 2026.
وتغطي هذه الخطط وفق المنظمة، قرابة 22.7 مليون شخص من مهاجرين ونازحين داخلياً ومجتمعات مضيفة. 
وتتصدر أزمة السودان الذي شهد حركة نزوح طالت قرابة ثلث السكان، جدول الخطط المعروضة للمنظمة الدولية، حيث يتعين عليها تعبئة 170 مليون دولار لمساعدة 1.3 مليون شخص متضرر من الحرب هناك. 
وذكرت المنظمة في بيانها، «نحن نولي الأولوية لدعم الجهات الفاعلة والمؤسسات المحلية، ونستثمر في قدراتها لتقديم مساعدات نوعية من أجل استجابة أكثر استدامة بقيادة محلية».
وفي سياق آخر، قضت محكمة يونانية ببراءة أكثر من 20 موظف إغاثة شاركوا في عمليات إنقاذ لاجئين، من اتهامات وجّهت إليهم في قضية استمرت عدة سنوات، تزعم ضلوعهم في تهريب مهاجرين.
وتشدد ‌دول الاتحاد الأوروبي، القوانين المتعلقة بالهجرة، ومن بينها اليونان، ​التي وصل إلى شواطئها أكثر ⁠من ‌مليون شخص خلال أزمة اللاجئين في أوروبا عامي 2015 و2016.

