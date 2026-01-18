الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
العراق يعلن اكتمال انسحاب "التحالف الدولي" من أراضيه

قوات من التحالف الدولي في العراق (أرشيفية)
18 يناير 2026 19:33

أعلن العراق، اليوم الأحد، اكتمال عملية انسحاب التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" من أراضيه الاتحادية، مؤكداً قدرة قواته المسلحة بمفردها على "منع ظهور" التنظيم الإرهابي.
وقالت اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، في بيان: "نعلن اليوم إكمال عملية إخلاء جميع القواعد العسكرية والمقرات القيادية في المناطق الاتحادية الرسمية في العراق من مستشاري التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، بمغادرة أعدادهم القليلة التي كانت متبقية في قاعدة عين الأسد الجوية ومقر قيادة العمليات المشتركة".
وأضافت اللجنة: "تصبح هذه المواقع تحت الإدارة الكاملة للقوات الأمنية العراقية"، مشيرة إلى الانتقال إلى "مرحلة العلاقة الأمنية الثنائية مع الولايات المتحدة"، التي ستتركّز على "تفعيل مذكرات التفاهم للتعاون العسكري وتطوير قدرات قواتنا المسلحة في مجالات التجهيز والتسليح والتدريب والتمارين والمناورات والعمليات المشتركة".
وأكّدت السلطات العراقية أن قواتها أصبحت "قادرة تماماً على منع ظهور تنظيم داعش مجدداً في العراق أو نفاذه عبر الحدود".
يأتي ذلك تنفيذاً لاتفاق جرى بين بغداد وواشنطن في عام 2024، يقضي بإنهاء مهمة التحالف الدولي، الذي أنشأته الولايات المتحدة في عام 2014، العسكرية في العراق بحلول نهاية عام 2025، وبحلول سبتمبر من العام الحالي في إقليم كردستان.

المصدر: آ ف ب
العراق
أميركا
مكافحة الإرهاب
التحالف الدولي ضد داعش
قوات التحالف الدولي
داعش الإرهابي
التحالف الدولي
داعش
