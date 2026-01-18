أمين عام "الناتو" يبحث مع ترامب "الوضع ⁠الأمني" في جرينلاند

قال ‌مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، اليوم ⁠الأحد، إنه بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ⁠ترامب "الوضع الأمني" في جزيرة جرينلاند ومنطقة ​القطب الشمالي.

وكتب روته، في منشور على منصة ​"إكس": "لقد بحثت مع الرئيس الأميركي الوضع الأمني في جرينلاند والمنطقة القطبية الشمالية. سنواصل العمل في هذا الصدد، وأتطلع إلى لقائه في دافوس في نهاية الأسبوع".

وكان ترامب قد تعهد، السبت، بتطبيق موجة من الرسوم ‌الجمركية على الدول التي لا تؤيد خطته المتعلقة بضم الجزيرة التابعة للدنمارك، العضو في حلف الناتو.

وأصدرت الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وبريطانيا، اليوم، بياناً مشتركاً عبرت فيه عن ‌تضامنها مع الدنمارك وشعب ⁠جرينلاند، مشيرة إلى أن "التهديد بالرسوم الجمركية يقوض العلاقات عبر الأطلسي وينذر بانحدار خطير".