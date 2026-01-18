الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أمين عام "الناتو" يبحث مع ترامب "الوضع ⁠الأمني" في جرينلاند

مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
18 يناير 2026 22:08

قال ‌مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، اليوم ⁠الأحد، إنه بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ⁠ترامب "الوضع الأمني" في جزيرة جرينلاند ومنطقة ​القطب الشمالي.

وكتب روته، في منشور على منصة ​"إكس": "لقد بحثت مع الرئيس الأميركي الوضع الأمني في جرينلاند والمنطقة القطبية الشمالية. سنواصل العمل في هذا الصدد، وأتطلع إلى لقائه في دافوس في نهاية الأسبوع".
وكان ترامب قد تعهد، السبت، بتطبيق موجة من الرسوم ‌الجمركية على الدول التي لا تؤيد خطته المتعلقة بضم الجزيرة التابعة للدنمارك، العضو في حلف الناتو.
وأصدرت الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وبريطانيا، اليوم، بياناً مشتركاً عبرت فيه عن ‌تضامنها مع الدنمارك وشعب ⁠جرينلاند، مشيرة إلى أن "التهديد بالرسوم الجمركية يقوض العلاقات عبر الأطلسي وينذر بانحدار خطير".

المصدر: وكالات
جزيرة جرينلاند
حلف الناتو
الرئيس الأميركي
مارك روته
حلف شمال الأطلسي
أميركا
دونالد ترامب
الناتو
ترامب
جرينلاند
