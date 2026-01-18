الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

هجوم أوكراني يقطع الكهرباء عن 200 ألف منزل في مناطق سيطرة روسيا

حطام جدار استهدفته مسيرة روسية في كييف (رويترز)
19 يناير 2026 01:50

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

تسبب هجوم للجيش الأوكراني بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل في مناطق تسيطر عليها روسيا بجنوب أوكرانيا، وفق ما أعلنته، أمس، السلطات المعيّنة من جانب موسكو.
وقال يفغيني باليتسكي الذي يحكم مناطق تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا: «إثر هجوم أوكرانيا على بنى تحتية للطاقة في المنطقة، حُرم قسم كبير من منطقة زابوريجيا من الكهرباء». وأوضح أن التيار الكهربائي لم يعد متوافراً لـ213 ألف مشترك و386 بلدة في منطقة زابوريجيا إثر الهجوم.
وكان فلاديمير سالدو، الحاكم الذي عينته موسكو لإدارة منطقة خيرسون المجاورة، أفاد مساء أمس الأول بقصف أوكراني طال محطة كهرباء فرعية وتسبب بانقطاع التيار عن 14 مدينة و450 قرية.
وقتل شخص وأصيب 7 آخرون في هجمات نفذها الجيش الروسي على مناطق مختلفة من أوكرانيا باستخدام طائرات مسيّرة. وأوضحت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في بيان أمس، أن روسيا نفّذت هجمات بـ201 طائرة مسيّرة خلال الليل. وأضاف البيان أن المضادات الجوية الأوكرانية تمكنت من تحييد 167 طائرة مسيّرة، فيما أصابت 34 طائرة 15 موقعاً داخل البلاد.

الجيش الأوكراني
روسيا
أوكرانيا
موسكو
