الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«سنتكوم»: مقتل قيادي بارز بـ«القاعدة» في غارة شمال غرب سوريا

الملاحقة المستمرة عنصر حاسم في هزيمة التنظيم الإرهابي (أرشيفية)
19 يناير 2026 01:50

واشنطن (الاتحاد)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» مقتل قيادي بارز في تنظيم «القاعدة» الإرهابي جراء غارة جوية نفذتها في شمال غرب سوريا.
وذكرت «سنتكوم» في بيان، أن «قواتها نفذت الغارة الجمعة 16 يناير ما أسفر عن مقتل قيادي تابع لتنظيم القاعدة يدعى بلال حسن الجاسم».
وأضاف البيان أن «الجاسم كان قيادياً إرهابياً متمرساً خطط لهجمات وكان على صلة مباشرة بالمسلح التابع لتنظيم داعش الذي قتل وأصاب أفراداً أميركيين وسوريين الشهر الماضي في تدمر بسوريا».
من جهته، قال قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر، إن «مقتل هذا العنصر الإرهابي المرتبط بمقتل ثلاثة أميركيين يبرهن عزمنا على ملاحقة الإرهابيين الذين يهاجمون قواتنا». وأضاف كوبر «لا مكان آمن لمن ينفذون أو يخططون أو يحرضون على شن هجمات ضد المواطنين الأميركيين وجنودنا». وكانت مدينة تدمر السورية قد شهدت في 13 ديسمبر الماضي هجوماً نفذه عنصر من تنظيم «داعش» أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم مدني أميركي، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة وقوات التحالف لتنفيذ غارات واسعة النطاق في سوريا استهدفت أكثر من 100 موقع من مواقع البنية التحتية والأسلحة التابعة للتنظيم الإرهابي.

