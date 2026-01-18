الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

6 مصابين برصاص إسرائيلي في غزة

فلسطينيون يمرون أمام دبابة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
19 يناير 2026 01:50

غزة (الاتحاد)

أصيب 6 فلسطينيين، أمس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وغارات في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، في وقت شن فيه الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفاً مدفعياً على أنحاء متفرقة من القطاع. وأفادت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر طبية أن الإصابات جاءت في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال وفق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025.
 وفي الضفة الغربية، أصيب عدد من الفلسطينيين، ومتضامنين أجنبيين اثنين، وأحرقت ممتلكات، في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون، مساء أمس، استهدف تجمعاً فلسطينياً شمال شرق مدينة القدس. وأفاد تلفزيون فلسطين بوقوع إصابات وإحراق ممتلكات لفلسطينيين خلال هجوم واسع للمستوطنين على تجمع «خلة السدرة» البدوي، قرب بلدة مخماس، شمال شرق القدس المحتلة.
في السياق، كشفت صحيفة إسرائيلية، أمس، عن مصادرة الحكومة الإسرائيلية نحو 700 دونم من أراضي الفلسطينيين في موقع استراتيجي، شمال غربي الضفة الغربية المحتلة، لإنشاء حي استيطاني بهدف تقويض فرص قيام دولة فلسطينية.

 

