الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

استئناف حملة التطعيم الاستدراكية لأطفال غزة

حملة تطعيم طارئة في قطاع غزة (أرشيفية)
19 يناير 2026 01:50

غزة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استئناف حملة التطعيم الاستدراكية في قطاع غزة، لتعزيز البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال دون سن الثالثة، لمدة 10 أيام متواصلة في جميع محافظات القطاع، اعتباراً من أمس.
 وفي بيان صحفي، أوضحت الوزارة أن الحملة تنفذ بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، ومنظمة الصحة العالمية، في إطار الجهود المشتركة لحماية صحة الأطفال والحد من انتشار الأمراض المعدية.
 وأشارت الوزارة إلى أن الحملة ستنطلق عبر 130 مركزاً صحياً تابعاً لوزارة الصحة الفلسطينية و«الأونروا» والهلال الأحمر الفلسطيني، إضافة إلى عدد من المؤسسات الأهلية والدولية العاملة في القطاع؛ بهدف ضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأطفال المستهدفين.
 ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الطواقم الصحية، من خلال اصطحاب أطفالهم لاستكمال الجرعات المفقودة من اللقاحات الأساسية.
 وأكدت الوزارة ضرورة إحضار بطاقة التطعيم إن وجدت، لضمان تسجيل الجرعات بدقة ضمن السجلات الصحية المعتمدة، مشددة على أن التطعيم يُعدّ خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من الأوبئة والأمراض الخطيرة، خاصة في ظل الظروف الصحية والإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

أخبار ذات صلة
مصر وتركيا تبحثان التطورات الإقليمية
قوافل الإمارات إلى غزة تتواصل.. دخول دفعات جديدة من المساعدات الإنسانية ضمن "الفارس الشهم 3"
حرب غزة
فلسطين
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
حملة تطعيم
غزة
التطعيم
الأطفال
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين
اليوم 19:12
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 18:37
محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات
اليوم 17:16
خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة حمد بن راشد بن حمد الهاجري
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة حمد بن راشد بن حمد الهاجري
اليوم 18:52
حمدان بن زايد يطلع على نتائج ومخرجات مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2026»
علوم الدار
حمدان بن زايد يطلع على نتائج ومخرجات مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2026»
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©