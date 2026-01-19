الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

قتلى وعشرات الجرحى في تصادم قطارين بإسبانيا

ارتفعت حصيلة ضحايا تصادم قطارين فائقي السرعة مساء الأحد في جنوب إسبانيا إلى ما لا يقل عن 39 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أكدتها وزارة الداخلية صباح الاثنين.
وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى سقوط 24 قتيلا جراء الكارثة التي وقعت في منطقة الأندلس على مسافة حوالي 200 كلم شمال مدينة ملقة.
وحذّر وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي على منصة إكس من أن عدد القتلى من المرجح أن يرتفع نظرا لـ"المعلومات المقلقة للغاية" حول الحادث.
من جهته، أفاد الحرس المدني، في وقت سابق بمقتل ما لا يقل عن 21 شخصا، بينما أفادت السلطات الإقليمية في الأندلس بإصابة ما لا يقل عن 73 شخصا، مؤكدة أن "ليلة صعبة للغاية تنتظرنا".
وأشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى أنه "يتابع عن كثب" التطورات، وأن الحكومة المركزية في مدريد "تتعاون مع السلطات المختصة الأخرى".
وتحدث سانشيز عن "ليلة من الألم العميق"، وقال في منشور على منصة إكس موجه لأحباء الضحايا "لا توجد كلمات تخفف من هذا الألم، لكنني أريدكم أن تعلموا أن الأمة بأكملها تقف معكم في هذه الأوقات العصيبة".
وأعربت العائلة المالكة الإسبانية في بيان عن "قلقها البالغ" في أعقاب هذا "الحادث الخطير"، وقدمت "أحر التعازي لأسر وأحباء الضحايا".
وفي محطة أتوتشا للقطارات في مدريد، أعلنت حاكمة منطقة مدريد إيزابيل دياث أيوسو أن "فرق دعم ستُنشر لمساندة عائلات" المتضررين.
إثر الحادث، أعلنت شبكة السكك الحديد الإسبانية (أديف) عبر منصة إكس أنه "سيتم تعليق حركة القطارات فائقة السرعة بين مدريد وقرطبة وإشبيلية وملقة وهويلفا طوال، اليوم الاثنين على الأقل".
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "تعازيه" لأحباء ضحايا الحادث، واصفا إياه بأنه "مأساة"، ووعد بتقديم الدعم لإسبانيا.

