مقتل عشرات المسلحين بضربات جوية في نيجيريا

قال الجيش النيجيري، في وقت متأخر من مساء الأحد، إن ضربات نفذتها القوات الجوية دمرت نحو 10 زوارق وقتلت أكثر من 40 مسلحاً كانوا يستعدون لشن هجمات في ​ولاية برنو شمال شرق نيجيريا.

وقال إيهيمن إيجودام، المتحدث باسم القوات الجوية، إن الضربات التي نُفذت يومي 15 و16 يناير، تشير إلى تجدد الضغط العسكري على المسلحين، الذين لا يزالون يستغلون وعورة التضاريس في المنطقة لشن غارات على جنود ومجتمعات محلية قريبة.

وأضاف إيجودام، في بيان، أن ‍ثلاث عمليات قصف أدت إلى تشتيت مجموعة ⁠المسلحين، وتم تعقب ​الفارين منهم إلى الغابات القريبة وتحييدهم.