الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الدفاع العراقية»: نمتلك الجاهزية الكاملة لحماية حدودنا

مركبة عسكرية عراقية تقوم بدورية قرب الحدود مع سوريا (أرشيفية)
21 يناير 2026 01:34

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
صقر غباش يبحث التعاون البرلماني مع 4 سفراء
العراق يعلن اكتمال انسحاب "التحالف الدولي" من أراضيه

صرح وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد العباسي، أمس، بأن القوات المسلحة العراقية «تمتلك الجاهزية الكاملة لحماية كل شبر من حدود البلاد».
وقال العباسي، في بيان صحفي: «نطمئن أبناء شعبنا العراقي العزيز بأن قواتنا المسلحة، بجميع صنوفها، تمتلك الجاهزية الكاملة لحماية كل شبر من حدود العراق».
وأضاف: «جيشنا يقف سداً منيعاً بوجه أي تهديد، ولن يسمح بامتداد أي شر أو خطر، بما في ذلك محاولات فلول (داعش) الهاربة من سوريا، وأن أمن العراق خط أحمر».
وتفقد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، أمس، الشريط الحدودي مع سوريا يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى لمتابعة الوضع الأمني وآخر التطورات.
ويأتي هذا التعزيز في إطار تأمين الحدود من أي خطر أو تسلل للعناصر الإرهابية، فضلاً عن دعم القطعات الأمنية المنتشرة في قواطع المسؤولية، بما يسهم في الحفاظ على أمن المناطق الحدودية.

وزارة الدفاع العراقية
العراق
وزير الدفاع العراقي
القوات المسلحة العراقية
القوات العراقية
الجيش العراقي
العراق وسوريا
الحدود السورية العراقية
آخر الأخبار
لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
اقتصاد
لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
اليوم 21:02
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اقتصاد
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اليوم 21:00
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
اليوم 20:57
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
الرياضة
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
اليوم 20:56
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
الأخبار العالمية
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
اليوم 20:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©