الرئيس اللبناني: ما حققناه بشأن حصر السلاح ليس قليلاً

بيروت (الاتحاد)

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن ما حققته الحكومة في قضية حصر السلاح بيد الدولة ليس قليلاً، فيما يواصل الجيش مهمته في حصر السلاح غير الشرعي في عموم البلاد.

وقال عون في كلمة ألقاها، أمس، أمام أعضاء السلك الدبلوماسي وممثّلي المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان: «سنوقف نهائياً صراعات الآخرين على أرضنا».

كما اعتبر أن لبنان «منذور للسلام وليس بلد حروب واعتداءات»، مضيفاً أن السلام المطلوب هو سلام مجرد من السلاح، مؤكداً أن هدفه دائماً إعادة البلد إلى الشرعية العربية والدولية.

كما شدد على أن الحكومة قامت بخطوات جبارة في قانون استقلالية القضاء، وحققت تقدماً اقتصادياً كبيراً رغم الأوضاع غير المستقرة.

وكان الجيش اللبناني أعلن الأسبوع الماضي إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع السلاح، والتي أقرتها الحكومة العام الماضي 2025 لحصر السلاح بيد الدولة.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في 28 نوفمبر 2024، واصلت إسرائيل شنّ ضربات على مناطق متفرقة. لاسيما على الجنوب اللبناني، ورفضت الانسحاب من 5 تلال لبنانية مشرفة على البلدين.