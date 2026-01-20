الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس اللبناني: ما حققناه بشأن حصر السلاح ليس قليلاً

الرئيس اللبناني جوزيف عون (أرشيفية)
21 يناير 2026 01:33

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سلسلة غارات إسرائيلية جنوبي لبنان
الأمم المتحدة: اليونيفيل ستواصل عملياتها في لبنان

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن ما حققته الحكومة في قضية حصر السلاح بيد الدولة ليس قليلاً، فيما يواصل الجيش مهمته في حصر السلاح غير الشرعي في عموم البلاد.  
وقال عون في كلمة ألقاها، أمس، أمام أعضاء السلك الدبلوماسي وممثّلي المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان: «سنوقف نهائياً صراعات الآخرين على أرضنا».
كما اعتبر أن لبنان «منذور للسلام وليس بلد حروب واعتداءات»، مضيفاً أن السلام المطلوب هو سلام مجرد من السلاح، مؤكداً أن هدفه دائماً إعادة البلد إلى الشرعية العربية والدولية.
كما شدد على أن الحكومة قامت بخطوات جبارة في قانون استقلالية القضاء، وحققت تقدماً اقتصادياً كبيراً رغم الأوضاع غير المستقرة.
وكان الجيش اللبناني أعلن الأسبوع الماضي إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع السلاح، والتي أقرتها الحكومة العام الماضي 2025 لحصر السلاح بيد الدولة. 
ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في 28 نوفمبر 2024، واصلت إسرائيل شنّ ضربات على مناطق متفرقة. لاسيما على الجنوب اللبناني، ورفضت الانسحاب من 5 تلال لبنانية مشرفة على البلدين.

الرئيس اللبناني
لبنان
لبنان وإسرائيل
الأزمة اللبنانية
أزمة لبنان
جنوب لبنان
جوزيف عون
الجيش اللبناني
آخر الأخبار
لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
اقتصاد
لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
اليوم 21:02
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اقتصاد
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اليوم 21:00
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
اليوم 20:57
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
الرياضة
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
اليوم 20:56
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
الأخبار العالمية
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
اليوم 20:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©