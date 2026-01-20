الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة قتلى حادث القطارين في إسبانيا

ارتفاع حصيلة قتلى حادث القطارين في إسبانيا
21 يناير 2026 00:28

عثرت أجهزة الإنقاذ في إسبانيا، الثلاثاء، على جثة إضافية في موقع حادث اصطدام القطارين في أداموث في الجنوب الإسباني، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 42. وما زالت الحصيلة النهائية غير واضحة بعد يومين على وقوع الحادث، فيما تواصل الآليات العمل على رفع الأنقاض والبحث عن جثامين.
وقالت السلطات المحلية في الأندلس في بيان: «عُثر على ضحية جديدة في عربة من قطار ألفيا (التابع لشركة رينفي)، ما يرفع عدد القتلى إلى 42».
ونقلت وسائل إعلام محليّة أن التحقيقات تتركّز على وجود تصدّع في السكّة الحديد عند موقع الحادث يزيد طوله على 30 سنتيمتراً.
ونقلت صحفية إل موندو عن تقنيين إن سبب هذا التصدع يمكن أن يكون «لحاماً رديئاً» للحديد، أو لحاماً تآكل «بفعل حركة القطارات أو عوامل الطقس».
وقع الحادث الأحد قرب آداموث، على بُعد نحو 200 كيلومتر إلى الشمال من ملقة، عندما انحرف قطار تابع لشركة «إيريو» (شركة سكك حديد خاصة) متجه إلى مدريد، ويضم نحو 300 راكب، عن مساره نحو السكة الموازية، فاصطدم بقطار تابع لـ«رينفي»، شركة السكك الحديد الوطنية الإسبانية، كان يسير في الاتجاه المعاكس نحو مدينة هويلفا في جنوب إسبانيا، ويستقله 184 راكباً.
انحرفت العربات الخلفية لقطار «إيريو» عن مسارها واصطدمت بالعربتين الأماميتين للقطار الآخر، ما أدى إلى خروجهما عن القضبان، وفق وزير النقل أوسكار بوينتي.
وأفادت شركة «إيريو» بأن آخر فحص صيانة للقطار الذي تعرّض للحادث كان يوم الخميس الماضي.
وتُظهر صور جوية نشرها الحرس المدني الإسباني القطارين متباعدين بمسافة كبيرة.
وفي يوليو 2013، شهدت إسبانيا حادث قطار مروعا قبل وصوله إلى سانتياغو دي كومبوستيلا (شمال غرب)، أسفر عن مقتل 80 شخصاً.

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطار في إسبانيا
«دبي القابضة» تستحوذ على منتجع «جميرا مايوركا»-إسبانيا
المصدر: آ ف ب
إسبانيا
آخر الأخبار
لطيفة بنت محمد: مصداقية الإمارات حوّلتها إلى قصة نجاح عالمية
اقتصاد
لطيفة بنت محمد: مصداقية الإمارات حوّلتها إلى قصة نجاح عالمية
اليوم 21:05
لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
اقتصاد
لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
اليوم 21:02
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اقتصاد
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اليوم 21:00
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
اليوم 20:57
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
الرياضة
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
اليوم 20:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©