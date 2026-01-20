الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«البرلمان العربي» يدين اقتحام وزير إسرائيلي مقر «الأونروا» في القدس

«البرلمان العربي» يدين اقتحام وزير إسرائيلي مقر «الأونروا» في القدس
21 يناير 2026 00:47

القاهرة (وام)
أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير، مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وما صاحبه من إنزال علم الأمم المتحدة، ورفع العلم الإسرائيلي بالقوة فوق مقر يتمتع بالحصانة الدولية.وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان أصدره أمس أن هذا تصرّف عدواني مرفوض جملةً وتفصيلاً، ويشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وخرقاً صارخاً لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، ويمس بشكل مباشر مكانة المنظمة الدولية ومؤسساتها، ويكشف مجدداً استخفاف الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها تلك التي تؤكد عدم شرعية أي إجراءات إسرائيلية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس.
وأشار اليماحي، إلى أن هذا التصعيد يأتي ضمن مخطط إسرائيلي ممنهج لتصفية وكالة الأونروا وإنهاء دورها الإنساني والسياسي، عبر استهداف مقراتها وسن تشريعات غير قانونية للاستيلاء عليها، في مسعى خطير لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الثابت في العودة، وفرض واقع التهجير القسري على أبناء الشعب الفلسطيني، محملاً إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء السافر وتداعياته الخطيرة.
وحذر من أن استمرار الصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة شجّع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في انتهاكاتها، والانتقال من خرق القانون الدولي إلى تحديه علناً.

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يدين هدم مقر «الأونروا» في القدس ويؤكد مواصلة دعمه للوكالة
إسرائيل تهدم منشآت لـ«الأونروا» في القدس الشرقية
البرلمان العربي
إسرائيل
القدس
آخر الأخبار
لطيفة بنت محمد: مصداقية الإمارات حوّلتها إلى قصة نجاح عالمية
اقتصاد
لطيفة بنت محمد: مصداقية الإمارات حوّلتها إلى قصة نجاح عالمية
اليوم 21:05
لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
اقتصاد
لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
اليوم 21:02
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اقتصاد
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اليوم 21:00
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
اليوم 20:57
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
الرياضة
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
اليوم 20:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©