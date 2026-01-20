«البرلمان العربي» يدين اقتحام وزير إسرائيلي مقر «الأونروا» في القدس

القاهرة (وام)

أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير، مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وما صاحبه من إنزال علم الأمم المتحدة، ورفع العلم الإسرائيلي بالقوة فوق مقر يتمتع بالحصانة الدولية.وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان أصدره أمس أن هذا تصرّف عدواني مرفوض جملةً وتفصيلاً، ويشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وخرقاً صارخاً لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، ويمس بشكل مباشر مكانة المنظمة الدولية ومؤسساتها، ويكشف مجدداً استخفاف الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها تلك التي تؤكد عدم شرعية أي إجراءات إسرائيلية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس.

وأشار اليماحي، إلى أن هذا التصعيد يأتي ضمن مخطط إسرائيلي ممنهج لتصفية وكالة الأونروا وإنهاء دورها الإنساني والسياسي، عبر استهداف مقراتها وسن تشريعات غير قانونية للاستيلاء عليها، في مسعى خطير لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الثابت في العودة، وفرض واقع التهجير القسري على أبناء الشعب الفلسطيني، محملاً إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء السافر وتداعياته الخطيرة.

وحذر من أن استمرار الصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة شجّع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في انتهاكاتها، والانتقال من خرق القانون الدولي إلى تحديه علناً.