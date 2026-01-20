الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يتعهّد بردّ حازم على تهديدات ترامب بشأن جرينلاند

الاتحاد الأوروبي يتعهّد بردّ حازم على تهديدات ترامب بشأن جرينلاند
21 يناير 2026 00:59

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء بردّ «حازم» على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة بشأن جرينلاند، وذلك بعيد تشديده على أن «لا رجوع إلى الوراء» على صعيد الاستحواذ على الجزيرة المترامية الغنية بالموارد.
وقالت فون دير لايين من منصة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا «نعتبر الشعب الأميركي ليس حليفاً لنا فحسب، بل صديقا أيضاً. أما دفعُنا إلى دوامة من التوتر فلن يفيد إلا الخصوم الذين نحن عازمون جميعاً على ردعهم».
ويعتزم ترامب السيطرة على جرينلاند، الجزيرة الشاسعة الواقعة في الدائرة القطبية الشمالية، والمتمتعة بحكم ذاتي تحت سيادة الدنمارك، متحدثاً عن ضرورات أمنية بمواجهة روسيا والصين.
ويثير هذا الأمر استياء حلفائه الأوروبيين، وقد بات طاغياً على جدول أعمال هذا المنتدى الاقتصادي الذي يُعقد سنوياً في دافوس في سويسرا.
وفي وقت لاحق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى استخدام الوسائل «القوية جداً» التي يملكها اقتصادياً في حال «عدم احترامه».

 

