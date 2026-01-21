الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطار في إسبانيا

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطار في إسبانيا
21 يناير 2026 09:22

ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة جراء حادث تصادم قطارين فائقي السرعة في جنوب إسبانيا إلى 42 قتيلاً، وفقاً لحكومة الأندلس، بينما تخشى السلطات من إمكانية العثور على جثة إضافية تحت الحطام. وذكرت سلطات الأندلس أنه تم انتشال ثلاث جثث من العربات على مدار اليوم.

أخبار ذات صلة
«دبي القابضة» تستحوذ على منتجع «جميرا مايوركا»-إسبانيا
ارتفاع حصيلة قتلى حادث القطارين في إسبانيا


وقال وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاسكا لإذاعة (أر تي في إي) الرسمية إن 43 شخصاً مدرجون في قائمة المفقودين. وتستخدم الشرطة كلاب التتبع للبحث عن ضحايا آخرين. وفيما يتعلق بسب الحادث، قال جراندي مارلاسكا إن جميع النظريات تظل مفتوحة، ولا يمكن استبعاد حدوث ضرر في السكة الحديدية أو عطل في أحد القطارين.


المصدر: وكالات
إسبانيا
حادث
آخر الأخبار
مهرجان الظفرة للكتاب يحتفي بتجارب فنية واعدة
التعليم والمعرفة
مهرجان الظفرة للكتاب يحتفي بتجارب فنية واعدة
اليوم 12:50
«موانئ دبي العالمية» تكشف تفاصيل «منطقة دبي للأغذية»
اقتصاد
«موانئ دبي العالمية» تكشف تفاصيل «منطقة دبي للأغذية»
اليوم 12:50
انطلاق «طيران الإمارات للآداب» بمشاركة نحو 200 متحدث من 40 دولة
التعليم والمعرفة
انطلاق «طيران الإمارات للآداب» بمشاركة نحو 200 متحدث من 40 دولة
اليوم 12:39
مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري
علوم الدار
مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري
اليوم 12:33
روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي
الرياضة
روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©