الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الجوية

شارع غير مضاء خلال انقطاع الكهرباء في كييف.
21 يناير 2026 09:40

أعلنت كل من أوكرانيا وروسيا، سقوط قتلى وجرحى جراء تبادل الهجمات بين الجانبين. وقال حاكم مدينة زابوريجيا الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، إيفان فيدوروف، إن ثلاثة مدنيين قتلوا في ضربة روسية استهدفت المدينة. وأضاف فيدوروف أن الهجوم أدى أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائي. من جانبها، أفادت السلطات الروسية بسقوط قتلى كذلك. ففي مقاطعة بيلجورود، قتل شخص في هجوم بطائرة مسيرة في منطقة جرايفورون، بحسب ما قاله حاكم المقاطعة فياتشيسلاف جلادكوف. كما أعلن حاكم مقاطعة بريانسك المجاورة، ألكسندر بوجوماز، عن مقتل شخصين آخرين جراء ضربة بطائرة مسيرة منفصلة، وذلك في منشور على تطبيق تليجرام.
وقال زعيم أديجيا، مراد كومبيلوف، إن هجوما بطائرة مسيرة تسبب في اندلاع حريق في بلدة نوفايا أديجيا، موضحا أن سبعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، كما حدثت أضرار، من دون تسجيل وفيات.

أخبار ذات صلة
بوتين يلتقي المبعوثين الأميركيين ويتكوف وكوشنر
مباحثات أميركية روسية حول سبل إنهاء حرب أوكرانيا سلمياً
المصدر: وكالات
طائرات
طائرات مسيرة
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
مهرجان الظفرة للكتاب يحتفي بتجارب فنية واعدة
التعليم والمعرفة
مهرجان الظفرة للكتاب يحتفي بتجارب فنية واعدة
اليوم 12:50
«موانئ دبي العالمية» تكشف تفاصيل «منطقة دبي للأغذية»
اقتصاد
«موانئ دبي العالمية» تكشف تفاصيل «منطقة دبي للأغذية»
اليوم 12:50
انطلاق «طيران الإمارات للآداب» بمشاركة نحو 200 متحدث من 40 دولة
التعليم والمعرفة
انطلاق «طيران الإمارات للآداب» بمشاركة نحو 200 متحدث من 40 دولة
اليوم 12:39
مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري
علوم الدار
مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري
اليوم 12:33
روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي
الرياضة
روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©