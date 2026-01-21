روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الجوية

أعلنت كل من أوكرانيا وروسيا، سقوط قتلى وجرحى جراء تبادل الهجمات بين الجانبين. وقال حاكم مدينة زابوريجيا الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، إيفان فيدوروف، إن ثلاثة مدنيين قتلوا في ضربة روسية استهدفت المدينة. وأضاف فيدوروف أن الهجوم أدى أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائي. من جانبها، أفادت السلطات الروسية بسقوط قتلى كذلك. ففي مقاطعة بيلجورود، قتل شخص في هجوم بطائرة مسيرة في منطقة جرايفورون، بحسب ما قاله حاكم المقاطعة فياتشيسلاف جلادكوف. كما أعلن حاكم مقاطعة بريانسك المجاورة، ألكسندر بوجوماز، عن مقتل شخصين آخرين جراء ضربة بطائرة مسيرة منفصلة، وذلك في منشور على تطبيق تليجرام.

وقال زعيم أديجيا، مراد كومبيلوف، إن هجوما بطائرة مسيرة تسبب في اندلاع حريق في بلدة نوفايا أديجيا، موضحا أن سبعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، كما حدثت أضرار، من دون تسجيل وفيات.