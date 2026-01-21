الصين تطلق المرحلة الثانية من اختبارات تقنية الجيل السادس "6G"

أفاد التلفزيون المركزي الصيني ببدء المرحلة الثانية من اختبارات تقنية الجيل السادس "6G" في البلاد.

ونقلت القناة التلفزيونية عن المكتب الصحفي لمجلس الدولة الصيني قوله إن الاختبارات التقنية للمرحلة الأولى من البحث والتطوير للجيل السادس "6G" اكتملت، وإنه تم تشكيل احتياطي يضم أكثر من 300 تقنية رئيسية، كما بدأت المرحلة الثانية من الاختبارات.

وأضافت القناة أن عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس "5G" في الصين تجاوز حتى الآن 1.2 مليار شخص.

وأتمت الصين المرحلة الأولى من اختبارات تقنية الجيل السادس "6G" والتي استمرت أربع سنوات، وكانت الغاية من الاختبارات تحديد الاتجاهات التقنية الرئيسية للشبكة المستقبلية.

وتم خلال فترة الاختبارات، تحقيق أكثر من 300 إنجاز تكنولوجي في المجالات الرئيسية للتطوير.

وأكدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن الجيل سيكون عنصرا رئيسيا للبنية التحتية الرقمية العالمية خلال العقد القادم، وأنه تم إدخال هذا الموضوع في الخطة الخمسية الخامسة عشرة للدولة، ما يضمن الدعم الحكومي والتمويل ذي الأولوية.

وستشمل المراحل التالية اختبار الحلول التقنية، وتطوير النماذج الأولية، وصنع المعدات، واختبار تقنيات الشبكات. ويعني ذلك أن الصين قد تمتلك مع نهاية العقد الجاري مناطق تجريبية عاملة بتقنية الجيل السادس "6G"، بينما ستكون الدول الأخرى قد أنهت تغطية الجيل الخامس "5G".

ويعد الجيل السادس "6G" بتحقيق سرعات نقل بيانات أعلى بعشرات المرات من الجيل الخامس، والتأخير على مستوى ميكروثانية واحدة، وإمكانية تشغيل مليارات الأجهزة في وقت واحد، وهو ليس مجرد إنترنت سريع على الهاتف الذكي، وإنما سيشكل أساسا للتكنولوجيات التي لا تزال موجودة حتى الآن في المفهوم فقط.

وتتضمن التقنيات التي تحتاج إلى شبكات الجيل السادس "6G" النقل الذاتي الذي يديره الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، والروبوتات الصناعية التي تتفاعل مع بعضها البعض من دون تأخير، والواقع المعزز الذي لا يمكن تمييزه عن العالم المادي، والجراحة عن بعد مع ردود فعل لمسية، والمدن الذكية حيث يتم تبادل البيانات على الفور بين كل جهاز استشعار وإشارة مرور وسيارة ومبنى وغيرها من المجالات.