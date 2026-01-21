الاتحاد الأوروبي يدين هدم مقر «الأونروا» في القدس ويؤكد مواصلة دعمه للوكالة

أدان الاتحاد الأوروبي، بشدة، قرار السلطات الإسرائيلية هدم مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في القدس الشرقية، واصفاً الخطوة بأنها هجوم خطير على وكالة تابعة للأمم المتحدة وانتهاك واضح لالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عن دائرة العمل الخارجي الأوروبي، إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بحماية واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، مشدداً على أن ما جرى يتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يظل داعماً ثابتاً للأمم المتحدة، التي تُعد «الأونروا» جزءاً أساسياً منها، ويجدد التزامه الكامل بالنظام الدولي متعدد الأطراف القائم على القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن وكالات الأمم المتحدة تضطلع بدور محوري في الحفاظ على الأمن العالمي وحماية حقوق الإنسان الأساسية وتعزيزها.

وشدد الاتحاد الأوروبي على التزامه بمواصلة دعمه السياسي والمالي لوكالة «الأونروا»، مؤكداً أن الوكالة تشكل مزوداً أساسياً للمساعدات الإنسانية، وخدمات التعليم والرعاية الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار البيان إلى أن استمرار عمل «الأونروا» يعد عنصراً حيوياً لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ودعم الاستقرار في المنطقة.