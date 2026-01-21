الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

11 قتيلاً بينهم 3 صحفيين بنيران إسرائيلية في غزة

طفل يسحب عبوات مياه في مخيم جباليا للاجئين (أ ف ب)
22 يناير 2026 01:02

غزة (وكالات)

قتل 11 فلسطينياً، أمس، بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في ظل تصاعد التوتر الميداني اليومي، رغم مرور نحو 100 يوم على اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب مصادر فلسطينية.
وأفادت مصادر طبية وأمنية فلسطينية بأن القتلى سقطوا جراء غارات جوية وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة من القطاع، مشيرة إلى أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما قتل ثلاثة آخرون شرق مدينة دير البلح، إضافة إلى ثلاثة في منطقة الزهراء جنوب مدينة غزة، واثنين في مدينة خان يونس جنوب القطاع. 
وقال الدفاع المدني: إن من بين القتلى ثلاثة صحفيين كانوا يؤدون مهمة تصوير ميدانية في منطقة نيتساريم وسط القطاع أثناء توثيقهم أوضاع المخيمات، مضيفاً أن الصحفيين كانوا يرتدون ملابس مميزة للصحافة أثناء وجودهم في موقع الاستهداف. 
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه القطاع توتراً متقطعاً وحوادث إطلاق نار متكررة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بخرق التفاهمات، وتحذيرات من تدهور الأوضاع الميدانية والإنسانية في القطاع.

غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
الجيش الإسرائيلي
غارات إسرائيلية على غزة
الغارات الجوية الإسرائيلية
